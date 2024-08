Honnan jön, milyen volt a gyermekkora?

– Simontornyai vagyok, ott is születtem, édesapám labdavarró volt, édesanyám pedig nagyon korán egy műtét miatt rokkantnyugdíjas lett és azért ez előre is vetíti, hogy eléggé pénz híján voltunk. Két testvérem volt, öten voltunk egy családban egy önkormányzati lakótelepi albérletben laktunk annak idején és az egyetlen olyan mód, amivel annak idején ki lehetett tűnni az a tanulás volt, így tanultam. Az általános iskolában és a szakközépiskolában is a tanulás volt az első, de az élet elvitt másfele, a gondolkodásmódom se volt a legjobb, nem úgy gondolkodtam mint most felnőtt fejjel. Akkor egészen más dolgok voltak a fontosak, mint amire gondot kellett volna fordítanom. Kevés bátorságom volt akkor a felvételizni, ráadásul bevonultattak katonának, így nem is volt a gondolatomban a főiskola.

Milyen emlékeket tud felidézni a gyermekkorából?

– A gyerekkorom rendkívül meghatározta az, hogy részben cigány vér is van bennem. Annak idején, gyerekként nagyon szégyelltem. Nem mentem sehova póló nélkül, hogy a nap ne tudjon rajtam jobban barnítani és így kevesebben lássák azt, hogy van bennem cigány vér. Most már ezt másképp értékelem ezt. Emellett pont azt beszéltük a nővéremmel valamelyik nap, hogy nincs olyan pozitív jó élmény a gyerekkoromból, amire azt mondtam volna, hogy na ez jó vot. Nem volt olyan nap például, hogy ne bántott volna valaki. Mondhatom mindenben hátrányos helyzetű voltam, termetben, pénzben és származásban is. Ezért határoztam el, hogy tanulok, legyen egy kiugrási pontom és változtatni tudjak a helyzetemen. Az életemnek vannak foltjai, amiket szégyellek, voltak olyan pillanatok amikor más fele is mehettem volna, rossz irányba, de a szerencse mindig mellém állt és jó irányba haladt az életem a káros szenvedélyek pedig elkerültek. Mindig próbáltam ember maradni, ez volt a fontos, és azt az utat amit megjártam nem felejtem el most se.

Itt még nem gondolta, hogy egyszer polgármester lesz

Szóval mondhatjuk, hogy nem felejtette el honnan jött, azután sem, hogy polgármester lett.

– És nem is fogom. Ezért is nem szeretem azt amikor valaki a faluból úgy köszön rám, hogy polgármester úr. Én szeretnék az az egyszerű István, Pisti maradni, aki voltam. És maradok is. Nekem nem egy státuszszimbólum a polgármesterség, az emberekért szeretnék tenni. Ez egy szolgálat és aki ezt nem így fogadja el, az ne akarjon polgármester lenni. Főleg hogy vann tényleg olyan oldala ennek, amiket nem lehet pénzen megfizetni. Persze az árnyoldalai is megvannak, de a legfontosabb az, hogy a tőlem telhetőt mindig megtegyem a településem érdekében. Igyekszem mindig a legjobb tudásom szerint cselekedni.