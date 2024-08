Évtizedek óta működik Németh Pál vezetésével a Sárbogárdi Termeszátjárók Egyesülete. Csütörtökön ismét útra keltek egy közös kirándulásra, amit most Békési József, az egyesület tagja szervezett. Ezúttal a célpont Zemplén volt. A népes csapat, közel ötven fővel, korán indult, hiszen a busz reggel öt órakor gördült ki a városból. A hosszú utazást követőn az első állomás Sátoraljaújhely melletti, – idén júniusban átadott – függőhíd volt, mely a Várhegy és a Szár-hegy között ível át, csaknem 700 méter hosszan. Legnagyobb magassága vagy ha úgy tetszik mélysége kb. 80 m. Legegyszerűbb és legolcsóbb megközelítése a Várhegyi parkolóból lehetséges, kb. 350 m hosszúságú meredek szakaszon.

Különleges érdekessége a történetnek, hogy csoportosan, Sárbogárdról a természetjárók keltek át először a Nemzeti Összetartozás Hídján. Ezt követően a Megyer-hegyi tengerszemhez indult a csapat, mely hivatalosan is Magyarország legszebb természeti csodája. A tengerszemet emberkéz formálta a középkor óta, de mára a hajdani malomkőbánya és a természet lenyűgözően harmonikus egységet alkot. Az egyesület aktívan szervezi következő kirándulásait, és építi tovább a település közösségi életét ebben a formában is. A legjobb tudomásunk szerint, legközelebb szeptemberben indul neki a „világnak” a társaság, amiről ha egy mód van rá, mi is beszámolunk majd felületeinken.