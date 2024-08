Zsúfolt munkaidejükben sikerült időt szakítani, vagy mondhatnánk úgy is, rábeszélni a két kiváló szakembert arra, hogy látogassanak el szerkesztőségünkbe, és beszélgessünk egy kicsit a „családi vállalkozás” érdekességeiről. Ketten jöttek, apa és az idősebb gyermek, de hamar kiderült a fiatalabb fiú is autószerelőnek tanul, így ha végez, tényleg az egész család a műhelyben fog dolgozni.

Autószerelés, generációkon keresztül

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az idősebb Polgár Tibor, már hosszú ideje űzi a szakmát, ahogy elmesélte még a „Ladás időszakban” kezdte, és ennyi idő után, már nagyon jól esik neki, ha a gyerekek ott vannak körülötte, és segítik a munkáját. Különösen azért is, mivel igen gyorsan változik a szakma, érkeznek újabbnál újabb technikai és elektronikai megoldások, amikre a fiatalabb generáció már jóval fogékonyabb. Ifjabb Polgár Tibor kiskorából hozott magával, és mesélt nekünk élményeket, – amit egyébként podcast csatornánkon is vissza tudnak hallgatni olvasóink – miszerint első meghatározó gyermekkori emléke egy játék kisautó „felcsiszolása”, amit apa örömmel festett le, az akkor még apró gyermeknek, akiben örökre megmarad ez az emlék.

Polgár Tibor büszke a szakmájára

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Bár a hangulatos autószerelő műhelyben több fiatal tanuló is segíti a munkát, azért a feladatokat még mindig az édesapa osztja le a reggeli napkezdéskor. A szakember elmesélte, nem könnyű feladat a mai nagyon gyorsan változó és rohanó tempó mellett megfelelni az ügyfelek „azonnali” kéréseinek, de igyekszik a csapatával mindent megtenni azért, hogy minél előbb visszakapják a megjavított autókat a tulajdonosaik. Boldogan és büszkén mesélt arról is az édesapa, hogy a fia akár focista is lehetett volna, hiszen kiválóan rúgta a bőrt a fiatalabb Tibor, de mégis inkább az autószerelő szakma mellett döntött. És ha már foci, aki belép a műhelybe, azonnal láthatja, a család hűséges székesfehérváriként, a Videotonnak szurkol már nagyon rég, és lelkesen követik a csapat körüli eseményeket, illetve látogatják a csapat mérkőzéseit, hiszen több címeres zászló és sál is díszíti a műhely falait. Nem könnyű szakma az autószerelőké sem, mint kiderült, de azt kijelenthetjük Polgár Tibi családjában, generációkon át öröklődik a tisztes kétkezi munka szeretete és becsülete.