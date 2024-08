1994-ben, e napon megjelent írásunk így folytatódik: „Egy százalékkal többen érkeztek, mint a múlt év azonos időszakában. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma az első fél évben 6 százalékkal, az igénybe vett vendégéjszakák száma ennél kisebb mértékben, 1 százalékkal nőtt. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint emelkedett a forgalom a szállodákban, panziókban és nyaralóházakban, a szervezett fizetővendéglátó-helyek vendégéjszakáinak száma viszont 20 százalékkal csökkent. Meglehetősen ellentmondásosnak tűnik a kép pusztán a számok tükrében ugyanis a Velencei-tó körüli szálláshelyeken, kempingekben és szállodákban továbbra is jellemző, hogy a vendégek igenis szervezett formában, előre foglalt szálláshelyekre érkeznek. Még az egyéni turistákra is az a jellemző, hogy idejekorán lefoglalják szálláshelyeiket — mondta Nagy Ferenc az Albatours helyettes igazgatója. Az idegenforgalmi irodának legnagyobb vendégvárója a velencei Panoráma kemping, ahol 2400 embert tudnak elhelyezni. A kempingben jelenleg telt ház van, holland, német (főleg egykori kelet-német) turisták élvezik az augusztusi forróságot és a Velencei-tó már sajnos ismét csökkenő, ám a tavalyinál lényegesen magasabb és tisztább vizét. Az iroda a Velencei-tó körül az úgynevezett szervezett egyéni turistáknak 150 nyaralót tud kiadni rendszeresen, melyek szintén foglaltak. Van vendég az Agárd Hotel 36 szobás, 108 ágyas vendégfogadójában is, miként nem lehet panasz a forgalomra a Nemeskócsag kempingben sem, ahol az üdülőházakban 90 helyet, körülöttük pedig 500-600 sátorhelyet tudnak biztosítani. Kár, hogy ennek a kempingnek nincs saját strandja. A Park kemping forgalmának összegzésébe pedig Magyariné Papp Ágnes igazgató szerint pont a strand „zavar” be, mert az összesítésben a strand is szerepel. Ezzel együtt biztos, hogy a júliusi forgalom magasabb volt a tavalyinál, az augusztus olyan eddig, mint az előző évben, számszerűleg a kemping kihasználtsága mintegy 70 százalékos. Sajnos nem lesz jó hatással a szolgáltatás ezen ágazatára a tervezett áfa-növelés, hisz 10 százalékról 25-re akarják emelni. Ezt pedig a vendéglátók áraikban már nem érvényesíthetik, mert nincs is a lányban a szolgáltatás színvonalával. Ami a Megyei Idegenforgalmi Hivatalt illeti, fájó, hogy épp Fehérváron nem üzemeltetheti tulajdonjogi viták miatt a Török udvarban turistaszállását és a bodajki turistaszállót sem, így a hazai, bakancsosoknak csak a Gánti Gránás marad. Visszatérve a Velencei-tó idegenforgalmához: Az idei évben minden bizonnyal sokat nyom majd a latban a horgászvilágbajnokság legalább húszezres vendégserege, akik közül — mint Purger Istvánná Horgászok Fejér Megyei Szövetségének elnöke elmondta megközelítőleg 2 ezer külföldi ( elsősorban a versenyzők hozzátartozói) töltött a Velencei-tó környékén legalább egy hetet."