Idén is a nyár utolsó péntekén tartják az Állatkertek Éjszakáját országszerte, melynek programjához ezúttal is csatlakozott a Pákozdi Pagony – Arborétum és Vadaspark. Az augusztus 30-án, azaz most pénteken 19 órakor kezdődő program mindig nagyszerű élményeket tartogat: lesznek ismeretterjesztő előadások, szakvezetés a holdfényben, valamint látványos tűzzsonglőr bemutató is, melyekre várják a látogatókat.