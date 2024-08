Az agárdi szabadstrand területe ad otthont augusztus 23-a és 25-e között a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MEOE) fehérvári szervezete háromszoros CACIB kiállításának, melyen „special championokat”, azaz különleges győzteseket is választanak. A nemzetközi megmérettetés keretein belül három fajtaklub is szervez kiállítást: az Alpok Adria Show 2024 rendezője a Joker Uszkár Klub, Évgyőztes kiállítást rendez a Tradicionális Schnauzer Pinscher Klub, a Pumi Special CAC kiállítást pedig a Magyar Pumi Klub tartja. A kutyakiállításon bemutatkozik továbbá a Dog Plus Egyesület mentőkutyás csoportja, de egyéb látványos programot is ígérnek e három napra a szervezők.