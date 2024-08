Ott aztán azonosítást kérnek és persze azt, hogy adja meg előfizetéséhez használt bankkártya adatait. Még azt is ki lehet választani, hogy melyik banknál van az áldozat, aki kétségbe van esve, hogy mi lesz, ha nem fizeti be a rendőrségnek a büntetést, vagy ha nem tudja többet nézni a kedvenc sorozatát, ezért aztán kiválasztja a saját bankját a listából. Az adathalász linken egy lemásolt banki főoldal válik láthatóvá és van, ahol a „megszokott”-nak tűnő netbankos belépési felület is megtalálható. A gyanútlan áldozat még mindig azt hiszi, hogy jó helyen jár, pedig csak egy másolatot lát, ami aztán ugyanúgy kéri a belépési adatokat, ahogy a bank szokta, és emiatt is azt gondolja a sértett, hogy biztonságban van, ezért megadja a privát jelszót, majd belép, hite szerint, a saját netbankjába. Onnantól kezdve kéri őt az adathalász oldal, hogy erősítsen meg, vagy indítson el egy tranzakciót. Mikor ez megtörténik, a csalás áldozata minden adatot megad, vagyis a kártya számát, a kártya lejárati dátumát és persze a kártya hátulján található kódot, éppúgy, mint amikor otthonról vásárol valamit az ember. Ezzel gyakorlatilag tálcán kínálja magát az adathalászoknak. Erre jön egy aktiváló kód, amit valóban a sértett bankja küld, a telefonra, merthogy az elkövető elindít egy tranzakciót, mondjuk 1500 forintról, de a címzett nem figyeli, hogy mit is tartalmaz az sms, nem olvassa el rendesen, be van szűkülve, és ha valaki ilyen módon beírja a kapott kódot, azzal gyakorlatilag hozzájárul ahhoz, hogy a csaló digitalizálja mondjuk a kártyáját, vagy jóváhagy egy átutalást.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Amennyiben az elkövető digitalizálta a bankkártyánkat például az Apple Pay-hez vagy Google Pay-hez társítva, onnantól kezdve hozzáfér a számlához, így érintéssel bárhol tud fizetni a világon, hiszen nem kell ehhez fizikai kártya. Online vásárolhat, fizethet szolgáltatásokat, szállást, játékszoftvert, bármit. Ilyenkor bemegy a károsult a bankba, ahol hiába igazolja, hogy nem volt Franciaországban, hogy százezreket költsön például egy hotelben, a bank nem tud segíteni. A pénzintézetek minden tőlük telhetőt megtesznek a biztonság érdekében, csak a károsult okolható baj esetén, mert nem olvasta el megfelelően a neki küldött biztonsági üzenetet. A folyamat még megállítható, ha csak a kártyaadatok kerültek rossz kezekbe, mert a bankok különböző módon limitálják a tranzakciókat, akár összegre, akár darabra egy napon belül, és ezekről a pénzintézet mindig küld SMS-t, már ha be van állítva ez a lehetőség, de sokan ezt sajnos nem kérik. Abban az esetben azonban, ha a kártya digitalizálása a jóváhagyásunkra megtörténik, a bank is tehetetlen.