Csillaglessel egybekötött előadást tartott péntek este a székesfehérvári Aranybulla Könyvtárban Vizi Péter amatőr csillagász. Bár a programot Astro stand up és csillag kukkolda címmel hirdették meg, nem egy stand up előadást hallhattunk és nem jósoltak a csillagjegyek szerint sem. Vizi Péter komoly csillagászati és ezzel együtt fizikai ismeretekkel rendelkező amatőr csillagász, aki nagyon ért a hallgatóság nyelvén. Előadása nem száraz tudományos értekezés volt, hanem látványos bemutatókkal egybekötött előadás, amelyet a résztvevő gyerekek sokasága is ámulattal figyelt.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A csillagászati előadás nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a kezdésre megtelt a könyvtár, közel ötven-hatvan ember érkezett, hogy megtudjon valamit az univerzum feneketlen mélységéről. S bár a világűr neve is jelzi, hogy az üres, mégis lenyűgöző méretével kiismerhetetlen az ember számára. Mégis az ember válaszokat és értelmet kereső lény, életét az összefüggések rendszerében éli, s ez alól nem kivétel sem gyerek, sem felnőtt. Így a Naprendszer és az univerzum titkaira sok gyerek is kíváncsi volt, akik a felnőtteket is megdöbbentő felkészültséggel bírtak már fiatal koruk ellenére. A csillagász közönséghez intézett kérdéséire egyre csak a gyerekkezek lendültek a magasba, és már hangzottak is a magabiztos válaszok.

Vizi Péter előadását interaktív elemekkel is színesítette, a Naprendszer méreteit például egy kosárlabdával és egy gombostűvel szemléltette: a kosárlabdát a közönség soraiból kiválasztott úriember a könyvtár legtávolabbi pontjába vitte, míg a gombostűt a csillagász az ellenkező irányba, így szemléltetve, hogy a Nap, amelyet a kosárlabda testesített meg, és a Föld, melyet pedig a gombostű szimbolizált, milyen elképesztő távolságra is van egymástól. Éppen olyan távol, hogy ha repülőre ülnénk, nagyjából negyven évig kellene utaznunk, mire a Földről a Naphoz érnénk. A Holdat valamivel rövidebb idő alatt, úgy egy hónapos repülőúttal érhetnénk el.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Naprendszer szerkeze mellett a közönség megtudhatta, mi az a meteor és mi a meteorit, valamint azt is, hogy az valójában nem a filmekben látható izzó kődarab.A hallgatóság kezébe vehetett egy 4,5 milliárd éves meteorit darabot is, melyet mindenki alaposan megtapogatott, volt, aki meg is szagolta azt, bízva abban, hogy így még valamit megtudhat róla.