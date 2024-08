A tanúságtételnek nevezett személyes hitvallásokban megkapóan emberi, őszinte szavak hangzottak el váli emberektől, akik mindig jártak, vagy éppen egy-egy személyes ok nyomán lettek misére járók. Mit jelent nekem a templom? Erről beszéltek, személyes emlékeket is megpendítve. Az idős Szabó Lászlóné gyerekkoráról beszélt, Gebauer Jánosnénak már az ükszülei is itt éltek, itt imádkoztak. A nagycsaládos Dudásné Viktóri Katalin, a kilencgyermekes Oroszi Ferenc és felesége a felnőtt megtérés, a hitben való eszmélés megélt csodáját fogalmazták meg. Jagicza György lelkipásztori kisegítő is utalt rá, hogy az elmúlt évtizedekben a mai misére járók majd mindegyike elmaradt egy időre a templomból, s közülük számosan erős elhívással tértek vissza. Rozbach Józsefné szerint az élő egyház lényege a „mi templomunkban” mindenkinek elérhető, az „apró csodák” ugyanígy. A hétköznapi szentmisék pontos liturgiája megtartó erővel bírnak, s ez nem függ a megjelentek létszámától, mondta. A megérkező Kovács Zoltán plébános egy kedves gyermeki mondás elmesélésével járult hozzá e személyességhez. „Isten a mennyben lakik, de a templomban rendel”, hangzott el az ártatlan és szellemes megállapítás a mai kor stílusában.