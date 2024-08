A reggeli órákban érkeztünk, és még a pályaépítési munkálatok zajlottak, de szombaton reggel kilenctől már hatvan fogat várja a verseny kezdetét Sárkeresztúron. Nem csak egy sportrendezvény, ez egy közösségépítő alkalom is a kis település életében, ahol méltó módon készülnek megrendezni a hagyományos Fogathajtó Versenyt. A szervező Csuti Péter elmondta. – A hatvan fős mezőnyben négy korábbi országos bajnok is indul majd. 12 vármegye képviselteti magát, illetve felvidéki fogathajtó is érkezik a versenyre. Reggel kilenckor kezdődik a verseny, egy egész napos alkalomra készülünk, ahol lesz majd kirakodóvásár, kézművesportékák, büfé, és izgalmas hajtások. Természetesen több ez az alkalom a falu életében mint egy sportverseny, ez egy nagyszabású közösségépítő alkalom is egyben, ahol a fogathajtók mellett, a település lakói is, egy nagy élménnyel gazdagabban térhetnek majd haza. –