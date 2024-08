Évek óta kedvelt helyszíne a Honvédelmi Sportszövetségnek a börgöndi leszállópálya, ahol ebben az esztendőben már második alkalommal ismerkedtek a repülés csodájával azok a fiatalok, akik közül néhányan talán megtalálják majd a repülőtéren életük álmát és értelmét. Nem csak a magyar sportrepülésnek, a Magyar Honvédségnek is nagy szüksége van pilótákra, műszakiakra, olyan ifjú emberekre, lányokra és fiúkra, akik elhivatottságot éreznek magukban és szívesen vállalják mindazokat a nehézségeket, amelyeket ez a pálya megkövetel.

A börgöndi repülőtéren mindig szívesen látják a kadétokat

Fotó: Balogh Ákos/lhsn.hu

A táborozók ebben a turnusban is kipróbálhatták a vitorlázó- és a motoros vitorlázó repülést, megismerkedhettek a Börgöndi Repüléstörténeti Gyűjtemény féltve ápolt gépeivel, a szolnoki MH. Kiss József 86. Helikopterdandár pedig egy Zlin-242L típusú kiképző repülőgépét mutatta be az érdeklődő ifjaknak. A szolnokiak tették ezt azért is, mert akik a katonai repülést élethivatásuknak választják, elsősorban ezen a típuson gyakorolhatnak majd. A Zlin repülőgépek még 2017-ben érkeztek meg Magyarországra, hogy felváltsák az öreg Jak 52-eseket. Ezek már erősebb motorral szerelt, négyüléses, felderítő és futár feladatokat is elvégezni képes légijárművek, amelyek műszerezettsége korszerű, ezért részt vehetnek a nemzetközi légi forgalomban is. A fiatalok megtudhatták, hogy a műrepülésre, valamint éjszakai és műszeres repülés gyakorlására is alkalmas gépek üzemanyag kapacitásuknak köszönhetően egy feltöltéssel négy órát maradhatnak a levegőben, hatótávolságuk nyolcszáz kilométer.

A Honvéd Kadét Program célja, hogy az iskolai nevelést hatékonyan kombinálja korszerű, a diákoknak kihívást jelentő, értékes tapasztalatokat nyújtó elfoglaltságokkal. A Magyar Honvédség vezetése és a Honvédelmi Sportszövetség vezetése ezzel a kezdeményezéssel azt szeretné elérni, hogy a jelentkezők a honvédségi, katonai környezet miatt és mellett különleges élményekhez jussanak, miközben fejleszthetik önmagukat. Mivel a magyar légierő már sok éve pilótahiánnyal küzd, nagyon fontos feladatot végeznek el a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület szakemberei azzal, hogy fogadják a kadétokat és mindent megtesznek azért, hogy megszerettessék ezt a különleges hivatást, amely az egyik legszebb tevékenység a világon.