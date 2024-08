A Vörösmarty Mihály Könyvtár (VMK) Széna Téri Tagkönyvtára rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat, melyek között a legkisebbeknek szóló játékos foglalkozások is helyet kaptak, így hónapról hónapra várják a gyerekeket is egy-egy délutánra, akár társasjátékkal, akár meseföldrajzzal. Ezúttal szerda délután a méhekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, akinek a könyvtár munkatársa, Ányos-Szabó Orsolya tartott foglalkozást. Volt, aki méhecskét rajzolt vagy színezett, mások pedig papírból és egyéb dekor anyagokból készítettek fát, és hozzá méhecskét. A kézműveskedés közben a méhekkel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptak a résztvevő gyerekek, akik a témához kapcsolódó könyvekbe is belelapozhattak.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A VMK tagkönyvtárainak programja elérhető a könyvtár honlapján.