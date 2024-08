A Székesfehérvári Királyi Napok egyházi eseményei közül kiemelkedik a fogadalmi szentmise, melyre ezúttal is augusztus 14-én szerdán kerülhetett sor a városban. Spányi Antal megyéspüspök celebrálta a szertartást a Szent István-székesegyházban, melyet a Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – ereklyéinek körmenete keretezett. Az ereklyék ünnepélyes átvitele minden esztendőben nagy esemény Székesfehérváron, melyet az egyház elöljárói mellett a város járókelői és a hívek kísértek most is a Püspöki Palotából a Szent István király-székesegyházba, onnan pedig a Nemzeti Emlékhelyre, Szent Imre és Szent István sírjához. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere itt köszöntötte a résztvevőket. Mint fogalmazott, megtiszteltetés egy olyan, ezer éves város polgárának lenni, amely büszke lehet megkerülhetetlen történelmi jelentőségére.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Megtiszteltetést és büszkeséget érzek, amikor Fehérvár polgáraként belépek a Nemzeti Emlékhely területére és egy olyan város közösségének a nevében szólhatok ezen a helyen, mely a nemzet történelmi fővárosaként büszkén vállalhatja ezer éves múltját – mondta Cser-Palkovics András polgármester s hozzátette: – Nem felejthetjük el a felelősséget sem és büszkén vállaljuk, még akkor is ha nehéz, hogy kiállunk hitünk és értékeink mellett és ezt üzenjük a világnak. Szent István országfelajánlása azonban a remény üzenetét is hordozza, hiszen jól tudta: hiába minden földi hatalom, ez nem elegendő minden megoldására. Kell valami, ami ennél több, magasztosabb, ami a gondviselésről és az örökkévalóságról is szól, ami akkor is segíti a nemzetet és a hazát, amikor ő már nem lesz itt.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A polgármester kiemelte: erre emlékezhetünk és őrzőként tovább adhatjuk a lángot a minket követőknek, akik szintén büszkén mondhatják majd el magukról, hogy ennek a városnak a polgárai. – Az elmúlt több, mint ezer esztendő a sok nehézség mellett azt is üzeni, hogy meg tudunk maradni, ha kitartunk a hitünk és az értékeink mellett. A Királyi Napok sem csupán a táncról, a zenéről és az önfeledt szórakozásról szól – bár arról is – , hanem lelki és szellemi értelemben is fontos ünnep.