A Székesfehérvár Helyőrség Zenekarának ezredindulójával vette kezdetét augusztus 16-án, pénteken a megemlékező ünnepség, melyen köszöntőbeszédet mondott Lévai Miklós nyugállományú alezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke.

Beszédében Lévai Miklós kitért a gyalogezred alakulására. Mint mondta Székesfehérvár stratégiai helyzete megkövetelte az állandó fegyveres erős jelenlétét és az erős falakkal való védelmét.

– A történelem során a falak védelme elvesztette jelentőségét és már a várost sem kellett betörő ellenségektől védeni, de a város az újkorban is megmaradt katonavárosnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy katonai alakulatokat fogadott be és közülük többeknek otthont is adott. A vereséggel zárult I. világháborút követően a hazatért, megcsonkított alakulatok a történelmi változások során felszámolásra kerültek, de nem vesztek el. Az újonnan szerveződő Magyar Nemzeti Hadsereg Székesfehérváron állomásozó 17-es Honvéd és 69-es Gyalogezred legénységének maradványaiból, illetve tiszti karából szervezték meg 1920-ban az új székesfehérvári gyalogezredet – fogalmazott az elnök.