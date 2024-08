Vandálok pusztítottak a Herosz Fehérvári Állatotthon területén augusztus 3-ára virradóra. Közvetlenül a menhely mellett ez idő alatt zajlott a Fezen fesztivál, így nem volt kizárható az sem, hogy fesztiválozók próbáltak bejutni a Fezenre a menhelyen keresztül. Csakhogy a betörők illegális próbálkozásuk során komoly anyagi károkat okoztak, tönkretéve a kerítést, a postaládát és a belső kaput. A könnyebb bejutás érdekében az elkövetők raklapokat pakoltak egymásra a menhely hátsó kerítésénél, hogy azokon felmászva jussanak be a fesztiválra. Az épületet érintetlenül hagyták, oda nem próbáltak meg betörni, ha mégis megtették volna, a riasztó biztosan jelezni kezd.

A betörők csak azért úszták meg a behatolást ép bőrrel, mert a menhelyet őrző kutya, Cézár a fesztivál zaja miatt annyira stresszelt, hogy a karanténban kellett tartani, ahol egy kis nyugalomra lelhetett. Így aztán a menhelyen akkor nem volt házőrző kutya, ami megkönnyítette a betörők dolgát.

Az állatotthont a Fezen ideje alatt elvileg védte a biztonsági szolgálat, de a Herosz azt írta közösségi oldalán, hogy "nem tudjuk, hol volt a biztonsági szolgálat, akik az állatotthont elzárták a rendezvény alatt, helyenként a dolgozók, látogatók eljutását is akadályozták, de a behatolókat nem állították meg".

Szombat este aztán ismét próbálkoztak a betörők, akkor azonban a menhely egyik dolgozója kizavarta az illetőt az első udvarról, miközben egy nő a megrongált kerítésen mászott át. A menhely feljelentést tett a rendőrségen, a nyomozás folyamatban van – tudtuk meg Krepsz Gyöngyitől, a Herosz Fehérvári Állatotthon vezetőjétől, aki azt is elmondta, hogy az incidenst jelezték a fesztivál szervezőinek, akik segítettek is a károk helyreállításában. A fezen szervezői kiküldtek egy vállalkozót, aki kárfelmérés után hamar el is végezte az összes javítást. A Herosz menhely közösségi oldalán azt írta, köszönik a szervezőknek, hogy fedezték a javítást, és "köszönjük Balogh Zoltán vállalkozónak, hogy minőségi, valódi javítást végeztek, és színvonalasan állították helyre a károkat, új kerítés elől-hátul, vadonatúj kapu és új postaláda amit kaptunk".