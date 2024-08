Fotó: Kerekes Boglárka

A legkisebbeket sem kell félteni

A fesztiválra többen gyerekestül érkeztek, s ha azt gondolnánk, hogy a család minden tagja nagyjából egységes képet mutatott a külsőt illetően, akkor tévedünk. A gyerekkel érkezők egyike sem viselt bakancsot, nem volt lila a haja, és a kacsás overallt is otthon hagyta, mint ahogyan a rózsaszín cowboy kalapot is. (Ha mégis akadt ilyen, akkor elnézését kérjük, mi nem találkoztunk velük.) No de a gyerekek! Hát a gyerekek színes copfokkal és arcukon csillámló mintákkal vonultak szüleikkel, és ha a csillám vagy a copf el is maradt, egy pörgős, színes szoknya vagy ruhácska biztosan feltűnt.

Fotó: Kerekes Boglárka

Amit vártunk és amit kaptunk

Azt vártuk, hogy tömegestül jönnek majd a főleg fiatalabb lányoknak tervezett fesztiválruhák, de ezek elmaradtak. Nem igazán voltak horgolt darabok, amelyeknek pedig a nyáron elég nagy keletje volt. Mint ahogyan elmaradtak a bő ingek és a farmer shortok is, farmerből inkább a hosszú nadrág hódított. A fehér sneakert szerencsére majd mindenki otthon hagyta, bár az opcióként szolgáló színes torna- vagy sportcipők sem úszták meg a Fezen kevésbé cipőbarát környezetét. Az extrémebb külsőt szinte vadásznunk kellett, szóval bátorítunk mindenkit, hogy csak bátran, ha idén nem is, jövőre nyugodtan adjon bele apait, anyait, mert a fesztiválok az önfeledt szórakozásról szólnak, s ezzel együtt arról is, hogy ha pink hajjal érezzük jól magunkat koalás hátizsákkal a hátunkon, akkor itt biztosan megtehetjük anélkül, hogy csodálkozó tekintetek kereszttüzében kellene pironkodva forgolódnunk.