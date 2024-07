Aki Székesfehérvár Fő utcáján, avagy sétálóutcáján halad végig, majdhogynem biztos lehet két dologban: az egyik, hogy nem fog látni bicikliző embert, a másik pedig, hogy ha lát is bicajost, akkor azt rövid időn belül leszállítja a rendőrség a nyeregből és tetemes pénzbírsággal gazdagodva távozhat a helyszínről.

Úgy esett, hogy mostanában a Fő utcán keresztül járok haza, s bár a rendszeresség és a megszokások híve vagyok, mégis szemet szúrt egy szintén, gyakorlatilag rendszeresnek mondható látvány. Akár hányszor tettem be a lábamat a sétálóutcára, akár az Országalma felől, akár a Wörösmarty Színház felől közelítve, biztos lehettem abban, hogy részem lesz a biciklist éppen megbírságoló és figyelmeztető rendőr kontra felháborodott bicajos látványában. Legutóbbi ottjártamkor (direkt leültem egy padra figyelni) alig tíz perc leforgása alatt négy biciklist állítottak meg a rend éber őrei.

A figyelemfelhívó tábla, mely elkerüli a figyelmet

Gyakran közlekedem biciklivel magam is, igaz, nem arrafelé. De ki tudja, mit hoz a sors, így aztán buzgón keresni kezdtem a figyelmeztető táblákat, melyek arra hivatottak felhívni a kedves polgárok figyelmét, hogy ez bizony gyalogos zóna, biciklivel és egyéb járművel tilos a bemenet. (Természetesen akad kivétel, van olyan jármű, amivel be lehet hajtani, de azokat nem a városi lakosság használja napi szinten. Például a kisvasút.) Száz szónak is egy a vége, táblák bizony vannak, de nem könnyű észrevenni őket, legalábbis biciklis szempontból nem. Mert hogy a biciklihez nem kell jogosítvány, s a bicajosok többsége ebből kifolyólag is nem úgy közlekedik, hogy menet közben kapkodja a fejét, vadászva a különböző táblák instrukcióit. Ennél sokkal könnyedebb műfaj a városi biciklizés.

Mit mond a rendőrség?

No de mi történik a téren? A Fejér vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint (is) a Fő utca gyalogos övezet, ahol a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Tekintve, hogy a kerékpár is jármű, ezért a fenti rendelet a kerékpárosok közlekedését is tiltja a gyalogos övezetben. A szabályokra a belváros bevezető útjain elhelyezett közúti jelzőtábla hívja fel a figyelmet.