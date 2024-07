Egy korábban megjelent felhívásban, Vajta település polgármestere, a közzöségi oldalon kérte a lakosságot, hogy a szennyvízhálózat kivitelezését követő helyreállítási munkák kapcsán felmerülő esetleges problémákat, észlelt hiányosságokat, jelezzék a pontos, precíz kivitelezés érdekében.

Helszíni bejárás zajlott

Csütörtökön pedig már, a szennyvízcsatorna kivitelezési és helyreállítási munkáival kapcsolatosan helyszíni bejárást tartották a község területén. A bejáráson részt vettek a kivitelező szakemberei, illetve az önkormányzat munkatársai. Az addig a napig beérkezett észrevételeket, bejelentéseket is figyelembe véve megállapították, hogy azok egy része jogosan felmerült igény. A kivitelezőkkel a fenti igényeken túl is áttekintették a jelenleg is folyó munkálatokat és az önkormányzat ígéretet kapott arra, hogy a munkálatokat fokozott figyelemmel és gondossággal fogják a továbbiakban folytatni.

Téves információk a munkákkal kapcsolatban

A település lakosai közt tévesen terjedt el az az információ, hogy a projekt keretében teljes pályás aszfalt helyreállítás történik. Sajnálatos módon az Európai Uniós finanszírozású csatornázási munkák során kizárólag a nyomvonalas helyreállítás támogatott, ahogy a kivitelező azt a lakossági fórumok során többször is kiemelte. Természetesen amennyiben a burkolatban "kitörések" történtek a nyomvonalból, azokat helyreállítják. A település vezetőjének ígérete, hogy a teljes helyreállítás elkészülte után, ismételten bejárást fognak tartani a kivitelezést felügyelő műszaki ellenőri iroda részvételével is.