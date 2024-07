Virágos Magyarországért pályázat 2024

Az idei évben Székesfehérvár kiemelt szerepet kap a Virágos Magyarországért versenyen: az európai verseny díjátadója szeptemberben Székesfehérváron lesz, a Sóstó Látogatóközpont környékén. A nagyszabású Európa Nappal egybekötött ünnepségen minden pályázó város bemutatkozik. Addig is, a nyár folyamán zajlanak a zsűrizések, majd a közös kiértékelések, melynek során megállapítják, hogy milyen települések érdemesek díjakra, és majd ősszel kapnak visszajelzést a települések az eredményről.

Megbeszélés: a zsűri fontos kérdéseket tesz fel

Fotó: S.Töttő Rita / FMH

A fehérvári főkertész reményei

Homoki László, a városgondnokság kertészeti divízióvezetője emlékeztetett: 2022-ben a város megnyerte a Virágos Magyarországért nemzetközi versenyét, ahol arany minősítést kapott. A kihívás azonban azóta sem változott.

– Célunk továbbra is az, hogy a zsűrinek mindig megmutassuk az újdonságokat: idén a török udvarban lévő esőkertet, a felújított Rózsaliget, illetve a két éve felújított Vörösmarty teret, továbbá a Vadvédelmi Központ területét. A török udvar esőkertjéhez hasonló még nem volt a városban, ezért fontos ennek a projektnek a bemutatása. A Székesfehérvári Vadvédelmi Központ szintén egyedülálló színfoltja a városnak, ahogy a Rózsaliget is, melynek öreg, idős, beteg rózsatöveit idén felszámoltuk, s korszerűbb, strapabíró új rózsafajtákra cseréltük. Reméljük, ezeket a kezdeményezéseket értékelni fogja a Virágos Magyarországért zsűrije is.