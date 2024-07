Számtalan fát, cserjét, és virágot ültettek ki az elmúlt időszakban és a remélt siker érdekében mindent el is követnek a helyiek, így még a kánikulában is életben tartják a növényeket, hiszen idén is elindult Bakonycsernye a Virágos Magyarország pályázaton, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy győznek. Turi Balázst arról kérdeztük, hogy mit is tettek a jó ügy és a siker érdekében. A polgármester hosszasan sorolta.

Fotó: önkormányzat

– Ez egy hosszú folyamat, hiszen amikor 18 évvel ezelőtt idejöttem csak füvet nyírtak a közterületeken, virág nagyon kevés volt. Azóta kivétel nélkül minden évben bővülünk, új virágokkal és új helyszínekkel. Folyamatosan ültetünk új évelő növényeket, babérmeggyet, rózsát és levendulát. Persze vannak az egynyáriak is, ami legfőképpen a muskátlikat jelenti. Ezeket helyezzük ki a villanyoszlopokra, korlátokra és persze ott van még az évek óta virággal kirakott Magyarország címer, mely az önkormányzati dolgozók társadalmi munkájának köszönhető – mondta a településvezető, aki azt is elmondta, hogy ősz végén a muskátlikat felajánlják családoknak.

A leglátványosabb elemek

– Ingyen elvihetik, és ha ügyesek, és át tudják teleltetni, akkor az maradhat az övék, vagyis nem kell venniük muskátlikat. Tavaly szinte az összeset elvitték és idén is ki fogjuk osztani őket. Éppen ezért nálunk a leglátványosabb elemek egyértelműen a muskátlik, melyek többsége 3-4 helyszínen hosszú, helyenként 70-90 méter hosszban, a korlátokon egybefüggő muskátlitenger, illetve muskátlisor, ami szépen díszíti a települést, de ilyen virágok mennek az utcanévtáblák alá is – mondja Turi Balázs.

július 30-án jött ellenőrizni a zsűri, a Virágos Magyarországtól

Fotó: önkormányzat

Lelkes önkéntesek

Arra a kérdésre, hogy kik, illetve milyen szakemberek és segítők végzik az ültetéssel és ápolással kapcsolatos rengeteg munkát, azt felelte a polgármester:

– Nálunk nincsenek hivatásos kertészek, de vannak lelkes önkéntesek. Mind a három fasorunkat családokkal telepítettük, közel 800 fő részvételével, örökbefogadókkal. Minden egyes beruházás után együtt csinosítottuk annak környezetét, így lettek új növények például a Béke telepi kultúrháznál, a művelődési háznál és könyvtárnál is. De így szépült meg a polgármesteri hivatal, a Rákóczi és Rózsa úti óvodák környezete, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények ablakait is így díszítettük. Emellett persze számtalan oszlopot, hordót, utcanévtáblát díszítenek muskátlik – mondta Turi Balázs, aki hozzátette: