Vendéglátóink szép kertjében található fák, virágok árnyéka - na és a remek jégbehűtött italok - sokat segítettek a meleg elviselésében. Az aratók is ittak pálinkát a nagy melegben , így hát mi is azzal ágyaztunk meg - Irénke által főzött - nagyon finom székelykáposztának. Az ebédet követően két szülinapos (80. ill.70 éves köszöntésére is sor került.

Tagjaink vidáman vettek részt a házigazdák által kitalált játékokban, melynek győztese egy tangába öltöztetett görögdinnye volt, ami nagyon mulatságossá tette a díjátadást. Könnyesre nevettük magunkat.

A sok-sok nevetés, élményátadás után jóllakottan pihegtünk, a frissen sütött meglepetés lángosnak azonban még így sem tudtunk ellenállni. Irénke férje gondoskodott arról, hogy mindenkinek legyen jégbe hűtött itala, ne porozzon senkinek sem a veséje….

Köszönjük Irénkének a nagyon ízletes ebédet és lángost, a tagoknak a sok-sok sütit, férjének hogy figyelmes, gondos házigazdánk volt. Kellemes, igazi jó hangulatú délutánt töltöttünk ismét együtt. Ezzel a kerti partival klubunk hivatalosan is megnyitotta a nyarat, legközelebb szeptemberben találkozunk.

Klubvezetőség nevében:

Pupné Kiss Ildikó