A hibátlan dukkó színét csak a kánikulát biztosító napfény és a különböző old timer találkozók matricái fedték el Bodajkon. A XV. Pázmándi Veterán Autó–Motoros Találkozó résztvevői együtt látogattak meg több helyszínt, közösen ebédeltek, majd a veteránok sorba rendeződve elindultak július 13-án Székesfehérvárról Bodajkra, hogy meglátogassák a Mária Kegyhelyet.

Kerkuska Csaba örömmel számolt be arról, hogy van utánpótlás, meg lehet fertőzni ezzel a fiatalokat

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

– Mindig július második szombatján tartjuk ezt a találkozót, és nem feltétlenül kötött a program. Volt olyan, hogy csillagtúrát tartottunk, melynek során egy adott helyről 2-3 perces különbséggel indultak a járművek és 100-150 küldetéstúrát bejárva mindenhol kaptak játékos feladatokat. Az idén is változtattunk raja egy kicsit, mert van egy plébános közöttünk. Norbert atya rendszeresen látogatja a rendezvényeinket, és azt javasolta, legyen most egy másik tematika, legyen egyházi jellegű a túra, és mi meg is valósítottuk. Az atya nagyon sokat segített nekünk abban is, hogy bejussunk az Egyházmegyei Múzeumba, és nem mellesleg az ő szervezésének köszönhetően kerültünk ide, Bodajkra is – mondta a szervező Kerkuska Csaba, a pázmándi Nosztalgia Jármű Egyesület vezetője.

Bár a plébános, Mórocz Tamás a veteránok közül a Trabantot és a Daciat értékelte a legtöbbre, az olaszok között is talált magának valót

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Veteránok az ország minden tájáról

Az idén, talán a nagy meleg miatt kevesebb jármű tulajdonosa vállalta be, hogy részt vesz a találkozón.

– Az ország minden részéből érkeznek hozzánk és sokan a nagy hőségre való hivatkozással. Egy debreceni 500-as Fiat is jött volna, de az utolsó pillanatban lemondta, mert se a tulajdonos, se a kocsi nem bírná ki a távot ilyen melegben. Így most csak 38 jármű jött össze a szokásos 50-hez képest. Ha félszáz autó jön, akkor az a 120 fő még kezelhető, most több mint nyolcvanan vagyunk és együtt is ebédeltünk, az Egyházmegyei Múzeum éttermében – mondta Kerkuska Csaba, aki elárulta, hogy igenis érkeznek újak a csapatba, vagyis van utánpótlás, érdekli a fiatalokat is a sok szép, régi jármű.

– Akinek régen volt egy Trabantja vagy Ladája és valami családi kötődés fűzi hozzá, az előbb-utóbb felújítja, és ha azt megteszi, akkor az be is akarja majd mutatni. Egy ilyen esemény mint ez, kiváló lehetőség erre. Nagyon sok egyesületi tagunk van, és van közöttük karosszéria lakatos, villamossági szerelő, sőt van olyan is, aki műszaki vizsgabázison dolgozik vizsgabiztosként. De van egy kolléga, aki most végzi a muzeális minősítés képzést, vagyis ha bárkinek bármilyen problémája van, mi megpróbálunk segíteni – mondta a szervező.