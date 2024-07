Előreláthatóan augusztus végéig, szeptember elejéig tart a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés. A szúnyoggyérítést csak egy, maximum másfél héttel lehet előre tervezni, hiszen az időjárás alakítja a szúnyogok fejlődését és számát. A szúnyoggyérítés heti programok szerint zajlik, a gyérítések mindig arra a területre terjednek ki, ahol a legnagyobb a szúnyogártalom – mondta el megkeresésünkre Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A héten a következő 17 Fejér vármegyei településen lesz a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés: Dunaújváros, Baracs, Ercsi, Baracska, Kisapostag, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Sukoró, Velence, Zichyújfalu, Tác, Kulcs, Rácalmás, Adony, Iváncsa.

Szúnyogirtás szakszerűen

A vármegyében több módszerrel is fellépnek a vérszívók ellen. Idén a vármegye Duna menti részén több alkalommal is volt biológiai szúnyoggyérítés. Ennek során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, így az árvaszúnyogokra is teljesen ártalmatlan. Természeti védelem alatt álló területeken ez a módszer sem alkalmazható.

A kifejlett szúnyogok ellen földi kémiai szúnyoggyérítéssel lépnek fel, vagyis autóról juttatják ki a rovarirtó készítményt. ULV (ultra low volume) eljárást alkalmaznak, amely során a platós gépjárműre rögzített permetező berendezés apró cseppekre, finom permetté bontja a készítményt. A kezelések késő este és éjszaka zajlanak, így a kijuttatott irtószer nappal aktív rovarokkal nem is találkozik. A kijuttatott készítmény a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Minimális mennyiségű rovarirtószert, hektáronként fél liter szúnyogirtó készítményt permeteznek ki a szakemberek. Ilyen mennyiségben emberekre, háziállatokra, nagyobb rovarokra nem jelent veszélyt. A kifejlett szúnyogok ellen alkalmazott kémiai szúnyoggyérítésre kizárólag a települések belterületén van lehetőség – mondta el a katasztrófavédelem szóvivője.