Kutya a vonaton, buszon 41 perce

Változtak a kutyával utazás szabályai

A nyári időszakban többen kelnek útra négylábú kedvencükkel. A MÁV adatai alapján a tavalyi év tapasztalatai és visszajelzései azt mutatták, hogy megnövekedett az igény a Balatonra utazók körében is, hogy kutyájukat is magukkal vigyék. Az eddig szabályokon módosított most a MÁV.

Gombor Lili Gombor Lili

Változtak a kutyával utazás szabályai Fotó: Illusztráció: Pexels

Nyáron egyre többen indulnak útnak, s sokan vinnék magukkal a nyári kikapcsolódásra kutyájukat is. A MÁV-START jelenlegi szabályzata szerint a húsz kilogrammnál könnyebb kutyák szállítása, viszonylati kutyajegy vagy kutya országbérlet megvásárlása ellenében csak a nem helyjegy köteles vonatokon megengedett, szájkosár és póráz használatával. A helyjegyes járatokon jelenlegi szabályzat szerint a kézipoggyász megengedett méreténél nem nagyobb zárt szállítóeszközben utazhatnak a négylábúak. Változnak a szabályok a vonatokon Az elmúlt időszak és a tavaly nyári balatoni menetrend idején beérkezett utasészrevételek alapján a vasúttársaság az idei nyári szezonban pilot program keretében vizsgálja a kutyák szállításának lehetőségének szélesítését a Balatonra közlekedő vonatokon. A MÁV tájékoztatása szerint az új szabályozás szerint június 26. és szeptember 1. között új lehetőség nyílik meg a kutyával utazni vágyók előtt. A Balaton déli partján a Balaton és Tópart IC-k, a Jégmadár, Panoráma, Napfürdő, Aranypart, Aranyhíd, Ezüstpart, Fenyves expressz vonatok, valamint az északi parton közlekedő Kék Hullám IC-k, Csabai Tekergő, Szabolcsi Tekergő, Lesence és Tanúhegy expressz vonatok 2. kocsiosztályán bármely utas bevihet az utastérbe szájkosárral, pórázon vezetve viszonylati kutyajegy vagy kutya országbérlet megvásárlása ellenében egy húsz kilogrammnál kisebb tömegű kutyát úgy, hogy az ne zavarja a többi utast és/vagy kutyát. A kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat eltávolítani nem szabad, a pórázt az utasnak a kezében kell tartania. Az utazás során a kutya érvényes (egy évnél nem régebbi) oltási igazolványát be kell mutatni! A húsz kilogrammnál nehezebb, nagytestű kutyák változatlanul csak a nem helyjegyköteles vonatokon és csak azok peronján szállíthatók, utastérbe nem vihetők be. Ha a kutyás utas közelében ülő utas kifogásolja a kutya jelenlétét, számára a nem megfelelő helybiztosítás szabályai szerint a vasúti társaság új ülőhelyet biztosít, illetve a nem megfelelő ülőhelyről igazolást ad.

Kutya a buszon A Volánbusz tájékoztatása szerint a menetrend szerinti autóbusz-járatokon élő állat – madár, baromfi, macska stb. – olyan zárt szállítóeszközben utazhat, amelynek a mérete a kézipoggyászét nem haladja meg, és biztosítja, hogy az állat az utazás során nem szabadul ki. Ilyen módon utasonként egy kutya is szállítható. Zárt szállítóeszköz nélkül autóbuszonként egyidejűleg egy kutya utazhat, pórázon vezetve és szájkosárral. A segítő kutyák (például vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő kutya), valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon szájkosár nélkül is részt vehetnek az utazásban. Kutya szállítása esetén az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási könyvével vagy az útlevelével, és kérésre azt az autóbusz-vezetőnek vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia. Mérgezni képes, illetve fertőző beteg állat az autóbuszba nem vihető be. Kutyák szállítására az útipoggyász fuvarozására megállapított díjtételek érvényesek. A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és rendőrségi kutya szállítása díjtalan. A legfontosabb tudnivalók az utazás során: a szájkosár és a póráz végig maradjon az állaton, kistestű kedvencünk pedig legyen a hordozóban, és úgy helyezzük el, hogy a többi utast ne zavarja. Az utazás alatt kedvenceinket ne engedjük szabadon, ne játsszunk velük, ne engedjük fel őket az ülésre, és ne etessük őket a járművön! Az autóbuszba bevitt élő állatra felügyelnünk kell: ha magatartásával veszélyt jelent, félelmet kelt, vagy zavarja a többi utast, a szállítást a busztársaság megtagadhatja. Az élő állatok szállításának szabályai részletesen olvashatók: https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/uzletszabalyzat, illetve a Volánbusz Youtube-csatornáján egy kisfilm is elérhető a témában: https://www.youtube.com/watch?v=-j78xK0fIqE. Legyünk figyelmesek, legyünk tekintettel utastársainkra kis kedvenceinkkel együtt történő utazásunk során is!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!