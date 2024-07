A Magyar Posta mobilposta szolgáltatása biztosítja a küldemények címhelyekre történő eljuttatását, valamint levelek, csekkek feladását is, emellett valamennyi alapvető szolgáltatás rendelkezésre áll, ami a postákon is elérhető: postai küldemények, csekkek, csomagok, ajánlott küldemények kézbesítése és feladása, pénzfeladás, nyugdíjak és pénzküldemények kézbesítése, pénzfelvétel kártyáról stb – közölte a Magyar Posta. Hozzátették, az alapszolgáltatásokon felül a mobilpostán különböző újságok, sorsjegyek, feltöltőkártyák és más árucikkek is kaphatók.