Az önkormányzat idén tavasszal jelentkezett a Völgy Vidék Közösség – Helyi fejlesztések támogatása című pályázatra, melyen végül 9,5 millió forint támogatást nyert. Ehhez közel 1 millió forint önrészt hozzátéve az összegből fűnyírótraktort, hozzá való vágóasztalt és lapvibrátort, valamint fűnyírógépet és négy fűkaszát szerezett be. A most vásárolt gépeket a településüzemeltetés és -fenntartás során a zöldterületek és utak karbantartásához használják majd. – Természetesen vannak hasonló eszközeink, de szeretek előre gondolkozni, hiszen a használat következtében a gépek öregszenek, tönkremennek és ilyenkor jó, ha van raktáron hadra fogható eszköz. Ezért az újakat egyelőre még nem vetjük be – árulta el Bechtold Tamás, polgármester.

Válon a fűnyírást, illetve a közterületek karbantartását közmunkások, egy önkormányzati alkalmazott és – egy több éves megállapodásból kifolyólag – az önkormányzati tűzoltóság munkatársai végzik.