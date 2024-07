Mint írják, újra változást tapasztalhatunk az üzemanyagok nagykereskedelmi árában csütörtöktől. Július 4-től a benzin beszerzési ára bruttó 2 forinttal emelkedik, míg a gázolajért bruttó 4 forinttal fizetnek majd többet a kutak a nagykereskedőjüknek. Hozzáteszik azonban, hogy ezzel ellentétben a tankolók a kutak áraiban ezt az emelést nem biztos, hogy tapasztalják (attól függően hogy hol tankolnak), mert a piaci szereplők a nagykereskedelmi árváltozástól eltérően alakítják jelenleg a kutakon látható árakat.

Kiemelik azt is, hogy az aktuális átlagár a 95-ös benzin esetében 616 forint, míg a gázolaj átlagára 627 forint, az árak akár napon belül többször is változnak, ami az átlagárat is folyamatosan mozgatja. Amennyiben holnap az áremelés érvényesítésre kerül a kutak áraiban, úgy a benzinért 618 forintot fizetünk majd, a gázolaj átlagára pedig 631 forintra emelkedhet.

Nem zárható ki az sem, hogy hamarosan a Kormány beavatkozhat az árakba, hiszen hiába szólt rá kedden is az üzemanyag-kereskedőkre, láthatóan ez egyelőre nem hatott.