Mint azt Bognár József polgármester korábban a feol.hu megkeresésére elmondta: egy tavalyi sikeres pályázatnak köszönhetően Úrhida mintegy 14 millió forintnyi állami támogatást kapott, hogy felújítsa a Rózsa utcát, de emellé társul még 40 milliónyi önrész, amelyből megújul a Boróka, Hársfa és a Kishegyi utca is.

Ezen utcák közül a Rózsa és a Boróka utca útburkolatának kiszélesítése és megerősítése már be is fejeződött, a keddi nappal pedig aszfaltréteggel történő kiegyenlítésére kerül sor a Kishegyi utcában – a Rózsa – Kossuth utca közötti szakaszán. Illetve a következő napokban a következő utcák útburkolata aszfaltkiegyenlítő és kopóréteget is kap: Kishegyi, Rózsa, Hársfa és Petőfi utca – tájékoztatja a lakosokat az önkormányzat közösségi oldalán.