Bár még hivatalos bejelentés nem érkezett, de több jel is arra utal, hogy hamarosan újabb népszerű üzlettel gazdagodik Székesfehérvár. A fast fashion világában is olcsónak számító női, férfi ruházatot, valamint háztartási és lakberendezési kiegészítőket is forgalmazó üzlet megjelenésére a szemfülesek szerint a Skála, azaz a Fehérvár Áruház legfelső emeletén lehet számítani.

A terület már rendezés alatt van, lezárták. Ez önmagában ugyan nem mond sokat, viszont az állásközvetítő portálokon már csoportvezetőt keresnek a székesfehérvári üzletükbe. A hirdetésben jelzik azt is, hogy új üzletről van szó. Annyit elárulhatunk, hogy az érintett üzlet a székesfehérváriak számára jelenleg legközelebb Várpalotán, Móron, Dunaújvárosban és Budapesten érhető el. Azoknak, akik nem győznek találgatni, adunk egy kis segítséget: olvassák el a cikkhez tartozó kép forrásának nevét, s onnan már csak pár lépés vezet a megfejtésig.