Új korszakhoz érkezett a PET palack

Január elsején elindult a kötelező visszaváltási rendszer, vagyis betétdíjas lett az üvegen túl a műanyag és a fémcsomagolás is. A visszaváltásért kapott összeget különböző módokon is felhasználhatjuk., így akár a visszaváltott üvegek árával egy állatmenhelyet is támogathatunk.

Gombor Lili Gombor Lili

Az üvegvisszaváltásért kapott összeget jótékony célra is felajánlhatjuk Fotó: Illusztráció: Pexels

Az új rendszer szerint a hivatalos emblémával ellátott italok vásárlása után extra díjat kell fizetni. Ezek összege akkor kerül vissza a pénztárcánkba, hogyha azok fém-, üveg- vagy műanyag csomagolását az előírások szerint megjelölt pontokon leadjuk, visszaváltjuk. Az üvegvisszaváltás ára megegyezik az értékesítéskor kifizetett összeggel. A gyakorlatban az egyszer használatos palackok esetén ötven forintot jelent, míg az újratölthető palackok esetén a visszaváltási díjat a palackozó egyénileg határozza meg. Visszakapott forintjaink sorsa A jelöléssel ellátott, visszaváltható palackok árát háromféleképpen is visszakaphatjuk. Az ezzel kapcsolatos döntést mindenki egyénileg hozhatjuk meg. A visszaváltott palackok összegét elkérhetjük: Utalványként: az üvegvisszaváltó automata nyomtatja ki az utalványt, amelyet készpénzre válthatunk abban az üzletben, ahol a palackokat megvásároltuk. Viszont nem feltétlenül kell ugyanabba a boltba ellátogatni; ugyanazon az üzletláncon belül egy másik kereskedést is választhatunk visszaváltási pontnak. Utalásként: amely az applikációban megadott bankszámlán kerül jóváírásra. Az utaláshoz az automatánál azonosítanunk kell magunkat az alkalmazásban lévő elektronikus ügyfélkódunkkal. Adományként: az üvegvisszaváltás díját jótékonysági szervezet számára is felajánlhatjuk. Az automatában több szervezet közül is választhatunk, így több Fejér vármegyei szervezetet is segíthetünk a visszaváltásért kapott forintjainkkal, melyek nekik nagy segítséget jelentenek. Az üvegekért kapott pár száz forintok remek helyen lehetnek például egy állatmenhelynél vagy bármely segítő szervezetnél. Mi célból? Az Európai Unió szabályozása szerint három év múlva – tehát 2029-​re –, a PET-​palackok visszaváltási arányának minimum kilencven százaléknak kell lennie. Ezért 2024 januárjától a hivatalos piktogramokkal megjelölt üveges, fémdobozos vagy műanyag palackos italok után extra üvegvisszaváltái árat kell fizetni, majd a csomagolásukat REpontokon kell visszaváltani. Az extra költség lényege a motiváció, ugyanis a visszaváltás után vissza is kapjuk a vásárláskor felszámolt pluszt, többször használatos palackok esetén pedig az üvegek betétdíjának árát.



