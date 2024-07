Semmiképpen sem mondható szokványos esetnek, hogy egy frissen megválaszt polgármester előbb kerül hivatalába, mint ahogy letelne a jelenlegi polgármester megbízási ideje. Szabadbattyán esetében azonban ez történt, ugyanis a településen hónapok óta az alpolgármester töltötte be a polgármester feladatkörét a korábbi lemondás miatt. A június 9-i választást követően azonban a településen élők döntő többsége Kovács Péternek szavazott bizalmat, így ő megválasztása után nem sokkal el is foglalta hivatalát. De hogyan fogadta őt a jelenlegi képviselő-testület? Mik a céljai és tervei a jövőre nézve? E két legfőbb kérdésre kerestük a választ a vele készült interjú során.

Nemrég nagysikerű falunap volt a településen, ahova Törő Gábor a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott

Fotó: Törő Gábor FB-oldal

Pozitív csalódás érte a képviselő-testülettel kapcsolatban

– Ahogy az egy új munkahely kapcsán lenni szokott a már ott dolgozókban és az újonnan érkezőkben is van egyfajta tartás. Ez bennem is megvolt, de pozitív csalódás ért. Kevés ennyire összeszokott, egymást segítő csoportdinamikával találkoztam, mint ami itt fogadott. Könnyen és gördülékenyen zajlik a közös munka és a munkamegbeszélések, testületi ülések is jó hangulatban telnek – fejtette ki Kovács Péter.

Nagy céljai vannak a jövőre nézve

– Szeretném, ha környékbeli iskolákhoz, óvodákhoz hasonlóan mi is tudnánk nagyokat fejlődni. Szeretném, ha növekedne az óvoda felhasználható területe, akár új szintek gyarapodásával és egy energetikai felújítás is időszerű volna. Az iskola kapcsán pedig nagy álmom egy modern és korszerű tornacsarnok – számolt be két legfontosabb elképzeléséről, de ezentúl azt is megtudtuk, hogy egy kamaszbarát település kialakításán is munkálkodik, ahol a gyerekek és fiatalok kedvükre programozhatnak és bandázhatnak.

Útfejlesztés a külső településrészeken

Nemrég fejeződött be Emmarózában egy nagymértékű úthálózat felújítás, amellyel sokat javult az ott lévő utak minősége, de ez még az előző testület munkájának köszönhető. A polgármester azonban szeretné, ha a jövőben Lajostelep is átesne hasonló útfejlesztésen, amellyel akár rácsatlakoznának a Tác felé vezető kerékpárútra is.