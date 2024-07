A speciális beavatkozásról a FEOL megkeresésére a doktor úr autentikus beszámolóval szolgált, amelyben elmondta, miután a fekete gólyafióka megérkezett a Vadmadárkórházba azonnal megkezdődött a sokktalanítása, infúziót kapott, majd miután állapota stabilizálódott, a lábszárcsonttörés miatt azonnali műtéti beavatkozásra volt szükség.

A nagy tapasztalattal bíró Berkényi Tamás vette kezelésbe a kis madarat, így jó esélyei vannak a felépülésre.

Fotó: Vadmadárkórház

– A kórház jó felszereltsége kiváló hátteret ad a műtétek sikeréhez. A gázló madarak vékony lábszárának törésénél mindig van a kockázat: a törött csontvégeknél nagy az idegek és az erek sérülésének veszélye. A 28 évnyi madarakon, rengeteg fehér gólyán és más gázló madarakon elvégzett sikeres műtét tapasztalata révén ennek a fiatal fekete gólyának jó esélyei vannak a felépülésre. Bár egyszerűbbnek számító műtét volt, a hosszú gázló láb miatt speciális eljárást alkalmaztam. A belső implantátum mellett (velőűrszeg) egy külső rögzítést (fixateur) is kapott a törött csont. Ezek a tengely körüli elmozdulást akadályozzák meg, stabilizálják a csontokat. Kezelése tovább folytatódik, hiszen kap még antibiotikumot, fájdalomcsillapítót is – mondta Berkényi Tamás egzotikus szakállatorvos, az intézmény alapítója és vezető állatorvosa, akitől megtudtuk azt is, hogy ritkán látott vendég a fekete gólya nem csak Sukorón, de hazánkban is.

Kiemelte, a Vadmadárkórházban az elmúlt 28 év alatt az évente beérkező közel 1500 madár közül ez idáig csak egyetlen felnőtt fekete gólya érkezett. Ennek oka egyrészt az, hogy a fekete gólyák ritka madarak Magyarországon, másrészt az élőhelyük távol van Sukoró vonzáskörzetétől.

Ha minden rendben lesz, akkor az őszi vonuló csapatokhoz csatlakozhat és útra kelhet Afrikába.

Fotó: Vadmadárkórház

Berkényi Tamás állatorvost a beavatkozásnál két asszisztens is segítette, egyik volt közülük az ismert fehérvári festőművész Horváth Hella, aki már 20 éve önkénteskedik az intézményben: – Végtelenül szerencsésnek érzem magam, hogy jelen lehettem ennél a műtétnél is. A műtéti előkészületeket izgatottság hatotta át. Míg a műszereket készítettem elő és adogattam doktor úrnak, részese lehettem annak a varázslatnak, ahogy figyelme teljesen átalakult és a madárra fókuszált: nézte a röntgenfelvételt, majd rendkívül precíz mozdulatokkal végezte a beavatkozást. Szinte lélegzet visszafojtva vártuk a fióka felébredését! A Vadmadárkórházban mindenkit elbűvölt a fióka szépsége, mindenki a teljes felépüléséért izgul. Ha minden rendben lesz, akkor az őszi vonuló csapatokhoz csatlakozhat és útra kelhet Afrikába – mondta lapunknak.