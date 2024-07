Javában zajlik a Napraforgó Városi Napközis Tábor a Bregyó-közi Sportcentrumban. A tábort június 24-től augusztus 16-ig nyolc turnusban hirdette meg a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár Önkormányzata és a Városgondnokság. A tábor turnusonként mintegy kétszáz gyermeket tud fogadni, akik nagyon változatos programokon vehetnek részt.

Ottjártunkkor a legtöbben a biciklis ügyességi akadálypályán és vetélkedőn vettek részt, amelyet Májer László rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályának munkatársa tartott a gyerekeknek. Ha kellett, ülésmagasságot állított, kiválasztotta a megfelelő méretű biciklit, majd instrukciókkal látta el a kicsiket a pálya sikeres teljesítése érdekében. A gyerekek a kezdeti bizonytalanabb manőverek után ügyesen szlalomoztak a színes bóják és rámpák között.

Míg a biciklisek a pálya minél sikeresebb teljesítésére hajtottak, addig mások szintén a rendőrség programjához kapcsolódó feladványokat oldottak meg: kirakósoztak a legfontosabb hívószámokkal (például 112) vagy éppen színeztek. Megint mások az önfeledt gyermeki szórakozást részesítették előnyben, fogócskáztak vagy éppen időt szakítottak a Barbie baba hajának kifésülésére.

Kovácsné Boros Ildikó táborvezető elmondta, hogy a gyerekeket az általános iskola első osztályától hetedik osztályig várják a napközis táborba, ahol a már bevált programok mellett minden évben újdonságokkal is készülnek a táborozóknak. – Megszokott programjaink mellett, mint például a biciklis ügyességi verseny, a lövészet vagy éppen a kézműves programjaink és sportversenyeink, idén is törekedtünk arra, hogy legyenek új programok is. Ezúttal a Jócsontok Fehérvári Kutyasuli érkezik hozzánk minden héten különböző tematikával, és természetesen a kutyusaikkal, a gyerekek nagy örömére. Újítás a Barátság Mozi meglátogatása és a Bory várba tett kirándulás is, ahol kollégáink kalauzolják körbe a gyerekeket, megmutatva nekik a különleges hely varázslatos részleteit. Emellett megmaradt hagyományként a közkedvelt kisvonatozás és az örök kedvenc strandolás is! Ha jó idő van, mi biztosan visszük a gyerekeket a vízhez, múlt héten például minden délután a strandon voltunk – mondta el a táborvezető, aki azt is elárulta, hogy a napközis tábor sikeréről nemcsak az évről évre visszajáró gyerekek és a jelentkezők száma árulkodik, hanem a visszajelzések is.