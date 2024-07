A Hetednapi Adventista Egyház világszéles humanitárius szervezete az ADRA (vagyis Adventist Development and Relief Agency). Mint azt a szervezet közösségi oldalán írják, jelenleg a világ százhúsz országában tevékenykednek, többek közt katasztrófa helyzetekben, oktatásfejlesztési és egészségügyi projektekben. Az ADRA-tábor már egy hagyományos eseménynek számít a gyermekvédelmi programjuk részeként, amelyet a covid-időszakban nem, de 2021-től ismét minden évben megszerveznek.

Idén július 22-28. között zajlik ez az élménytábor, amelyet a norvég Utekontakten Nittedal szervezettel közösen szervezték meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Azt is írták, hogy ebben az esztendőben hetvenhat gyermeket táboroztatnak, akik az ország különböző részeiről érkeztek hozzájuk, a Balaton-parti Adventista Konferenciaközpontba. Az élményeken túl szeretnének olyan értékeket is átadni a fiataloknak, amelyek segítik őket a mindennapi kihívások során. A táborban dunaújvárosi és környékbeli gyerekek is részt vesznek, erről már az Útkeresés Segítő Szolgálat szolgált információval. Évtizedes múlttal rendelkező hagyomány, hogy tíz gyermek táboroztatásában vesznek részt, és ehhez várták idén is a támogatásokat a saját, Érted Vagyunk 1987 Alapítvány által.

A dunaújvárosi családsegítő egy másik felhívással is élt a közösségi oldalán: dínó témájú plüssöket, játékokat, játékfigurákat gyűjtenek. A felajánlásokat a Bartók Béla úti székhelyükön fogadják hálás szívvel a nyitvatartási időben - számolt be a táborról és a kezdeményezésről a duol.hu.