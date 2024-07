A napokban tartott Sárkeresztesi Ifjúsági Térben olyan kérdéseket válaszoltak meg közösen a résztvevők, mint például azt, hogy mi köze a johannitáknak Sárkereszteshez, vagy éppen, hogy mi a köze a Parkerdőnek az Ifihez, de lappang egy nagy titok is.

– Nem voltunk most sokan, de szerintem nagyon jó hangulatban telt az idő a Sárkeresztesi Ifjúsági Térben. Remélem, a fiatalok is így élték meg. Beszélgettünk a legrégebbi logónkról, Sárkeresztes címeréről is, hogy mit jelent a korona, a két csillag és alkottak egy logót maguknak is. És hogy hova kerül a Sárkeresztesi Ifjúsági Tér zászlaja? Hamarosan ezt is eláruljuk–áll a Sárkeresztesi Művelődési Ház közösségi oldalán.

A közösségi térben többek között Hanna, Bella, Kinga és Jázmin is aktívan töltötte a közös órák minden pillanatát, akkor is ha rajzoltak színeztek, és akkor is ha pattogott a pingpong. A kis közösség nemsokára újra találkozik, a tervek szerint, és a tagok, illetve a szervezők várnak minden fiatalt 5-12 osztályig a Sárkeresztesi Ifjúsági Tér csapatába.