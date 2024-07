Mélykék fodrokat szánt a Velencei-tó vizén az enyhén feltámadt szél július 25-én reggel, amikor egy csapat gyerek – látszólag olyanok, mint bármelyik másik kis csipet-csapat –, sárkányhajóra száll az agárdi hajóállomás mellett. Pörgye Csaba, az Expedíció Velencei-tó Tömegsport és Környezetvédő Egyesület munkatársa irányítja őket, Janó Andorné Ildikó, a „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület és a testvértábor vezetője pedig tyúkanyóként terelgeti a kicsiket. Időnként oda-odabújik a keze alá egy gyerek, majd az éltető ölelés után tovább mennek. Erőt merítenek belőle, ahogy azokból az értékes pillanatokból is, melyeket az egyesület testvértáborában élhetnek meg.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Negyed évszázada a csecsemőkért alakult

A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület 1999. június 20-án alakult, vagyis idén huszonöt éves. A negyed évszázadot azonban csak egymás közt, a gyerekekkel ünnepelték, mondja Ildikó, ahogy azt is: a testvértábort pedig immáron huszonhatodik alkalommal rendezhették meg. Szinte minden évben meglátogatjuk a gyerekeket a Velencei-tavon, ám ezt az érzést megszokni nem lehet: olyan hátterű gyerekek számára jut így ugyanis élmény, akik talán itt és most találkoznak először a testvérükkel vagy itt ismerhetik meg jobban egymást. Talán itt nyaralnak először és megeshet, utoljára. Van, akiről lemondott a családja, s van, akit kiemeltek a nehéz körülmények közül.

– Az elmúlt huszonöt évben több tízezer gyermeknek segítettünk – mondja Ildikó és számol: jelenleg is éppen legalább 500 gyermekkel állunk kapcsolatban. Az egyesületet csecsemők támogatására hoztuk létre, ám azok a csecsemők mára felnőttek. Folyamatosan szükség van a segítségünkre azóta is – teszi hozzá a táborvezető, s elárulja: most is van a táborban több olyan gyerek, akiknek a szüleik állami gondozottak voltak, és sajnos a gyerekeik is azok.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Vér szerinti testvérek az ország különböző pontjain

Az állami gondozott gyermekek számára a testvérekkel való kapcsolattartás nagyon nehéz – mutat rá Janó Andorné. – Ahogy régen, úgy ma is gyakran külön helyezik el a vér szerinti testvéreket az állami gondozásban, akik így nem tudnak egymásról vagy nem tudják tartani egymással a kapcsolatot. Körülbelül öt évvel ezelőtt pedig életbe lépett egy rendelet, melynek lényege, hogy 12 év alatti gyermek ne kerülhessen gyermekotthonba. A testvérek azonban gyakran éppen ezért nem tudnak egy helyre kerülni. Ha ugyanis az illetékes nevelőszülőknél nincs elég hely vagy éppen nem akarják fogadni a még nehezebben nevelhető 12 év feletti gyerekeket, akkor a testvéreknek nincs esélyük egy helyen tovább nevelkedni.