– Milyen sikerrel zárult a következő tanévre való jelentkezés az MCC-ben?

– Nem csak Fehérváron, de országszerte és Kárpát-medence-szerte is elmondható, hogy nagyon sokan jelentkeznek a képzési programjainkra. A Fiatal Tehetség Program sokszoros túljelentkezéssel indul, és a középiskolás programunk is egyedülállóan jól működött az idén. Ezzel párhuzamosan a programok továbbfejlesztése két irányban indult el tavaly: egyrészt létrehoztuk a Fiatal Tehetségek Klubja, azaz FIT Klub programot, melyen az MCC programjára felvételiző, de be nem jutott diákok vehetnek részt. Ez még több fiatal számára teszi elérhetővé a felső tagozatosoknak szóló képzést: hétköznaponként is lehetőség nyílik számukra délutáni tehetséggondozó kurzusokba bekapcsolódni. Az MCC Középiskolás Programja (KP) is rendkívül népszerű volt a fiatalok körében, az idei felvételi időszakban több mint 600 középiskolás diák nyújtotta be jelentkezését, Székesfehérváron is nő a programba bekapcsolódók száma. Szeptembertől indul útjára felmenő rendszerben a KP FAKT program, amelyben a tanulási folyamatot egyetemi szintű oktatási-kutatási tapasztalattal rendelkező mentortanárok segítik, akik a diákokkal közösen éves fejlesztési célokat határoznak meg, valamint folyamatos visszajelzéseket adnak az elvégzett munkára és tanulási eredményekre. A KP FAKT kifejezetten a rendkívül nagy teherbírású és nagyon érdeklődő gyermekeknek szól, hiszen ez egy speciális képzés. Ők a középiskolás programunkban ugyanúgy részt vesznek Fehérváron, tehát a klubdélutánjainkon, a kirándulásokon, a rendezvényeinken, azonban ők rendszeresen, Budapesten is oktatásban részesülnek.

Egy bérleményből költöztek végleges helyükre, a Táncsics utcába

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– Mindenhol lezárultak a következő tanévre szóló felvételik?

– Igen, de országos szinten az MCC Egyetemi Programjában még mindig tart a felvételi időszak: a középiskolai tanulmányaikat most befejező, leendő hallgatók Budapesten július 28-ig, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Szegeden és Pécsett augusztus 8-ig adhatják be jelentkezésüket. Az Egyetemi Program keretein belül működő juniorképzéssel az MCC még több diáknak teszi elérhetővé térítésmentes tehetséggondozó programjait. A képzés célja, hogy az MCC magas színvonalú, közös nevezőre hozott alaptudást kínáljon a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierjük során magabiztosan használhatnak.