Mint azt részletezték, az új technológia (a vetőmag-előállítás terén) a legmodernebb technológiának számít Európában, így magában hordozza az ágazatban megjelent 21. századi innovációkat, és amelyek kiaknázásával eredményesebb gazdálkodást lehet megvalósítani. A beruházás célja, hogy jobb minőségben állítsanak elő vetőmagot több növényfaj esetében, de a korábbi üzemrész sem áll le. A régi és az új technológia egy időben történő üzemeltetésével a gazdasági társaság példát kíván mutatni, hogy kiválóan megfér a két rendszer a gazdálkodásukban.

Az átadási ünnepségen jelen volt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, valamint Dickmann Irén, az országos bv. parancsnok gazdasági és informatikai helyettese.

Rétvári Bence úgy fogalmazott az MTI tudósítása alapján, ma már elmondható, hogy százszázalékos a foglalkoztatottság a börtönökben, hiszen minden fogvatartott tanul vagy dolgozik, és senki sem ül tétlenül. Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy mindenki, aki börtönben van és munkaképes, dolgozzon. Ennek két fontos célja van: egyrészt a rabok hozzájárulnak a saját fogva tartásuk költségeihez, másrészt segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben különféle szakmák elsajátításával és a munka világának megismertetésével. Az államtitkár elmondta, hogy a pálhalmai börtön mellett működő mezőgazdasági üzem, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. több mint 4000 hektáron gazdálkodik, és rabok munkájára épít. A fejlesztés révén a jövőben még precízebben, még hatékonyabban tud működni. Rétvári Bence közölte, hogy Pálhalmán a mezőgazdasági üzem fejlesztésére, gép- és eszközbeszerzésre, valamint épületfelújításokra körülbelül egymilliárd forintot fordítottak. Az új vetőmagüzem révén megduplázódik az eddigi vetőmag-előállítás, amely így elérheti a 2400 tonnát.

Dickmann Irén ezredes, a BVOP parancsnokhelyettese hangsúlyozta, a börtönökben zajló foglalkoztatás fő célja, hogy minél több fogvatartott vissza tudjon integrálódni szabadulása után a munka világába. Ehhez minden segítséget megadnak, szakmai képzéseket szerveznek, illetve munkát is biztosítanak. Az ezredes elmondta, hogy országosan tíz gazdasági társaságuk van, ebből négy mezőgazdasági profilú és több mint 11 ezer hektáron gazdálkodnak.

Mészáros Lajos úgy fogalmazott, országgyűlési képviselőként fontos feladatának tekinti a választókerületben működő intézményekkel és vállalkozásokkal való kapcsolattartást. Az Agrospeciál Kft. világszínvonalú mezőgazdasági termelést folytat, ezt segítik az elmúlt évek beruházásai is. Több mint 800 milliós mezőgazdaságigép-beszerzés történt, most pedig mintegy 226 millió forintból vetőmagüzem-fejlesztés valósult meg, amely a gazdasági társaság árbevételét már az idei évtől 115 millió forinttal növeli.

Ahogy azt a BVOP közölte, a jelenlegi bővítésnek köszönhetően a duplájával, mintegy ezer tonnával nő a jelenlegi kapacitás. A Pálhalmai Agro- speciál Kft. tevékenysége igen sokrétű, hiszen hat telephellyel rendelkezik és több száz fogvatartottat foglalkoztat. Többek között termel elektromos áramot, éttermi hulladékot ártalmatlanít, földműveléssel és állattenyésztéssel is foglalkozik, valamint mosodákat is üzemeltet. Fő profilja azonban a mezőgazdasági termelés. 4100 hektár szántón, rét-legelőn és 113 hektár erdőterületen gazdálkodik, melyből 236 hektáron ökotermesztési technológiát alkalmaz.

Forrás: Molnár Emese / duol.hu