A nyarat nemigen lehet megúszni szúnyogcsípés nélkül, de érdemes mindent megtenni, hogy megelőzzük a bosszantó vakarózást. A szúnyogcsípés után a csípés helyén egyből egy kis dudor keletkezik, amely rendkívül tud viszketni, s ez az érzékeny bőrű babáknak, gyerekeknek sokkal kellemetlenebb. Schneider Attila, a Fejér Megyei Gyógyszerészkamara elnöke mondta el, mit tehetünk a szúnyogcsípések megelőzése érdekében és milyen tünetek esetén érdemes orvoshoz fordulni egy darázs-, méh- vagy esetleg szúnyogcsípés után.

Megelőzés

A gyógyszertárakban többféle szúnyogriasztó spré, krém közül választhatunk, míg a kisgyerekeknek a ruhájukra rögzíthető tapaszt is vásárolhatunk. A kisebbeknek szúnyog- és kullancsriasztó karkötőt is találunk. A fő, hogy próbáljuk megelőzni a rovarcsípést, de ha már megtörtént és a csípés helye ég, viszket, akkor különféle viszketés csillapító kenőcsökkel kezelhetjük a bőrt. A legjobbak azok, amelyek antihisztamin tartalmúak. Ugyanakkor ezek a készítmények fényérzékenységet okozhatnak, amelynek főbb tünetei a súlyosabb és könnyebb leégés.

A kisbabákat érdemes óvni a csípésektől, mert az ő bőrük érzékenyebb. Ha babakocsival visszük sétálni gyermekünket, érdemes egy hálót teríteni a kocsira.

Ha a csípés helye duzzadt és vörös, akkor a háziorvos felírhat erősebb gyulladáscsökkentő szert is. A csípést követően bevehetünk antihisztamin tartalmú tablettát is, főleg a közismert kálcium helyett, amely valójában nem sokat segít.

Méhcsípés

A méhcsípés helye kifejezetten fájdalmas lehet a csípést követő néhány órában, de a viszketés és az érintett terület duzzanata akár egy hétig is elhúzódhat. Az emberek körülbelül két százaléka nagyon érzékenyen reagálhat a méhcsípésre, és az allergiás reakció akár úgynevezett anafilaxiás sokkot is okozhat.

Amennyiben a méhcsípés helyén a bőr égő érzését, testszerte megjelenő viszketést, csalánkiütést, ödémásodást, orrfolyást, a szem kivörösödését és a szemhéjak feldagadását, nehézlégzést, légszomjat, szapora vagy szabálytalan szívverést, hasfájást vagy hasi görcsöket, esetleg hányást, fejfájást vagy éppen szorongást, halálfélelmet tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz!