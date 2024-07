Egy jó cél eléréséért gyakran feláldozzák pihenőidejüket is a híresen jó közösségi emberekből álló előszállási lakosok. Néhány hete számolhatunk be a település egyik buszmegállójának felújításáról, most pedig egy újabb nemes cselekedetről adhatunk hírt, ugyanis társadalmi munkát hirdetett Farkas Imre faluvezető szombatra, a hívó szóra pedig számos legény és asszony tette tiszteletét a Falumúzeumnál.

Bizony-bizony jól jött a finom ebéd

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

Amíg a férfiak romboltak, s majd építettek, addig a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai finom ebéddel szolgáltak a megfáradt önkénteseknek. Bizony-Bizony a nagy meleg kivette az energiákat, de az ínycsiklandozó falatok új lendületet adtak a résztvevőknek. A sok-sok dolgos és szorgos kéz csodákat művelt a hétvégén, a végeredmény pedig önmagáért beszél.

– A munka oroszlán részét, azaz a régi kerítés elbontását, eltakarítását és az új alapjainak lefektetését már szombaton elvégeztük, így vasárnapra már csak néhány órás teendő maradt hátra, a munka leglátványosabb része, az új szélezetlen deszkák (akácfából) felfúrása, az anyagot Felföldi Attila helyi vállalkozó ajánlotta fel, míg a többi anyagi részt az önkormányzat vállalta magára – nyilatkozta lapunknak Farkas Imre polgármester. A faluvezető hozzátette azt is, hogy mindemellett az udvart is megtisztították, a hátul lévő régi trágyatárolót pedig elbontották. A héten pedig sort kerítenek majd az új kerítés lefestésére. A faluvezető elárulta azt is, hogy a kerítés megvalósítása egy korábbi ígérvénye volt az előszállásiak felé. Farkas Imre végül kiemelte, jó kis összefogás volt, köszöni mindenkinek a munkáját!