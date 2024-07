A díjátadó után a Faluházban megnyílt az igari származású, jelenleg Pusztaszabolcson élő festőművész Barzsó Irén kiállítása. A megnyitót énekkel színesítette Weiner-Legeza Luca, míg Jakab Ildikó verset mondott, a művészt pedig Szabó Eszter tanárnő mutatta be az érdeklődőknek.

Míg a közönség egy része a kiállítást nézte, addig a szabadtéri színpadon megkezdődött a zenés-táncos rendezvények sora is. A Majális alkalmával nagy sikernek örvendő Prömier Színtársulat műsora ezúttal is lenyűgözte a közönséget, többen táncra is perdültek, vagy éppen együtt énekeltek a művészekkel. Ezután az Igari Napraforgó Néptánccsoport lépett színpadra, akik fantasztikus néptáncokkal emelték a délután színvonalát. A fellépők sorát Lagzi Laci műsora zárta, aki a klasszikus lakodalmas zenén túl modernebb mulatósokkal is szórakoztatta a nagyérdeműt.

A kulturális programok után kihirdették a főzőveseny végeredményét is a szervezők, amelyen ezúttal Kövér László és csapata diadalmaskodott egy igazán ínycsiklandó szarvas pörkölttel. A második helyen Pajor Emma és társai zártak brassói aprópecsenyével, míg a dobogó legalsó fokára a Közhaszontalanok fantázianévvel illetett csapat ért oda, akik egy fantasztikus gulyáslevest készítettek a délután folyamán.

A nap zárásaként Sipos Dávid és Zenekarával szórakozhattak együtt a község lakói a falunapi bálon.