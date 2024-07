Számok, évfordulók:

1300 éves gregorián. A liturgiában Isten dicsőítése és az emberek megszentelése a gregorián ének. A liturgiát, az imádságokat, az olvasmányokat, a zsoltárokat és a cselekményeket is énekelték. Ezen a szent misén is a gregorián dallamok vezetnek végig bennünket az életútra és az örökségre.

800 éves a Pannonhalmi Bazilika. A korábban leégett és teljesen elpusztult Szent Márton Pannónia Szent Hegyén álló monostor felszentelésének napján, hitvesünkkel jelen voltunk – írta II. András király 1225-ben.

700 archiváló konténer, közel 102 iratfolyóméter. Ennyi a Habsburg Ottó gyűjtemény anyaga.

600 éves Európa sokszínűségét, keresztényi hagyományait megőrző törekvés. Olyan családból származom, amely már 600 éve van a politikában. Számomra ez mindenekelőtt felelősséget jelent – vallja Habsburg Ottó. Szándéka egy jövőbe mutató, a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, ugyanakkor a hatékony közös európai érdekérvényesülést célul kitűző eszmerendszer támogatása, népszerűsítése volt.

A halálról. A halállal szembesülve nem áltatja magát az ember. Magára marad, és nem számít már az evilági érdem. Amikor az ember Teremtője színe elé lép, Őelőtte csak a kötelességteljesítés és a jó szándék számít. Ez a tanulság maradt meg legdrágább tapasztalatomnak egész későbbi életemre, miként apám akarta. Halála megmutatta, hogy amíg tiszta a lelkiismeretünk, nem lehet igazi a kudarc – Habsburg Ottó apja IV. Károly életéről és haláláról.

9 nyelven megjelent 37 könyve. A Habsburg hagyaték része személyes levelezése, különböző nyelveken megjelent politikai cikkei, kiadott könyvei, államfőkkel, vezető politikusokkal folytatott beszélgetései, fényképalbumai, történelmi, társadalmi és szociális kérdésekkel foglalkozó kötetei.

Habsburg Ottó szívurnája a Pannonhalmi főapátságban

Fotó: Lázár Sonja

Megnyitó: Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója.

Az alapítvány most, 5. alkalommal rendezi meg az emlékezés napját. Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke 11 éve halt meg. Hagyománnyá vált, hogy az alapítvány a tényleges dátumhoz közel eső egyik vasárnapon szentmisével és konferenciával emlékezik meg névadója halálának évfordulójáról. A szentmise utáni beszélgetések, előadások résztvevői idén is olyan kérdéseket tárgyalnak meg, amelyek közel álltak a főherceg szívéhez, ugyanakkor még napjainkban is fontosak. Habsburg Ottó az európai integráció érdekében végzett munkájával annak egyik döntő mérföldköve volt, az első közvetlenül választott Európai Parlament képviselőjévé lett. Az ezt követő húsz évben nagyban meghatározta a grémium prioritásait és tevékenységét, jelentősen hozzájárulva a kontinens politikai, gazdasági és kulturális egységének megteremtéséhez. Különleges nap a mai, mert az Európai Unió Tanácsának belga elnökségét július 1-én vette át Magyarország. Itt és most Habsburg Ottó politikai hagyatékának felidézése, különös relevanciával bír. A helyszín a belga–magyar elnökségi átadás-átvétel miatt is szimbolikus, hiszen a Pannonhalmi Bencés Főapátság Bazilikájában nyugszik Habsburg Ottó szívurnája, és II. Lipót belga király lánya, Stefánia királyi hercegnő is, míg a bencés rend alapítóját, Szent Benedeket, Európa védőszentjeként tiszteljük.