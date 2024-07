A Királyok a Belvárosban sorozat évek óta nagyon népszerű, a szombati programokon minden alkalommal népes közönség gyűlik össze, hogy találkozzon a 23 tagú királyi óriásbáb-család tagjaival. Július 20-án, szombaton 17 órától a lovagkirály családja várja az alattvalókat a fehérvári belvárosban.



A menet 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, az óriásbábokat Haraszti Zsigmond mutatja be a Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál, a zenei aláfestést a Tabulatúra Régizene Együttes szolgáltatja. A 2000-ben alakult zenekar célja a középkori, a reneszánsz és a korabarokk, valamint a történelmi Magyarország területén valaha elterjedt magyar vonatkozású zene megismertetése. Historikus hangszereken, lehetőség szerint korhű hangszerelésben játszanak, ami a koncertek hangulatát és az előadás hitelességét is emeli.



A program zárásaként 18 órától a Zichy ligetben a Lili & Miki Acoustic műsorát élvezheti a közönség a Zenepavilonban. Benedek Lili és Szabó Miklós 2020-ban alapította meg a Lili & Miki Acoustic duót. Több éves hazai és nemzetközi tapasztalat alapján állították össze Voice&Piano műsorukat. „A duót azzal a céllal álmodtuk meg, hogy újra érték legyen az élő zene. Szívesen kalandozunk a stílusok és különböző korszakok között, mutatva ezzel azt is, hogy a jó zene nem korosztály- vagy stílusfüggő” – vallják a zenészek, akiknek repertoárja modern popdalokból, magyar és külföldi slágerekből, jazz örökzöldekből áll – olvasható az ÖKK közleményében.