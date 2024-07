Július 25-én tartja Szent Kristóf ünnepét a katolikus hagyomány. Az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja.

Maroshegyen az 1940-es évek elején épült templom védőszentje Szent Kristóf, aki a hagyomány szerint a III. század elején Szamóban (Lükia) egy folyó partján élt, ahol egy remete tanácsára megkeresztelkedése után az emberek szolgálatába állt, és a folyóhoz érkezőket segítette át a túlpartra. A történet szerint a Teremtőt is vállán vitte át a folyón, aki a vértanúság koszorújával ajándékozta meg. Jézus átvitele a túlsó partra volt a bizonyítéka annak, hogy Isten is elfogadta azt, hogy Kristóf őt akarja szolgálni. A legendás alakban azért tisztelik az utazók védőszentjét, mert úgy vitte át az embereket az egyik partról a másikra, ahogy a járművek is szállítják őket.