Nem ritka az illegális hulladékelhelyezés, ám annál ritkább a felderített esetek száma. A Fáy András lakótelepen azonban a szemfüles szomszédok kilesték az elkövetőt, aki szőnyeget tett a szelektív kuka mellé a fűre.

Az esetet lencsevégre is kapta egy olyan személy, aki fontosnak tartja saját otthonának és a környék tisztán tartását. Feljelentés nem történt a szőnyegelhelyezési ügyben, de a következőképpen kéri a leleplező az elkövetőt, más, hasonló módon szemetelőt, hogy mellőzzék ezt a tevékenységet.

– Hónapok óta problémát jelent, hogy egyes lakók, úgy gondolják a lakótelep "új" része a szemétlerakó telep. Rendszeresen lom került a 11-es társasház magánterületén elhelyezett szemétgyűjtő mellé, amit saját pénzen kell eltávolítani. A mai napon sikerült lencsevégre kapni egy szőnyegétől megszabadulni vágyó lakótársat, aki először a zárt kukába próbálta belerakni, de miután ez nem jött össze, a szelektív mellé helyezte a feleslegessé vált holmit. A szelektív kuka nem erre van. Miután sikerült lencsevégre kapni az "elkövetőt", tisztelettel kérem ezt mellőzze! Most több helyen is van kamera, nem érdemes ezzel játszani – fogalmaz a felháborodott lakó, aki kérésünkre azt is elárulta:

– Sajnos az ilyen és az ehhez hasonló eset gyakori. A 11/B-ben lakó ismerősünk szintén a napokban látott egyet, és ez még nem minden. A Vértanú utcában történő felújítás alatt is ideraktak mindent – mondta a Fáyn élő válaszadónk.