Gyors mászás, szabad mászás, munka mászás, dobás és mentés az az öt versenyszám, amelyben a Famászó Európa-bajnokság résztvevői időről időre megmérettetik magukat. Az első hivatalos famászó versenyt 1976-ban az Amerikai Egyesült Államokban tartották. Az elmúlt évtizedek alatt Európában és hazánkban is rendeztek és rendeznek versenyt, amelyen a természettel való kapcsolódást és a fára mászás mesterségét ünneplik a résztvevők, akik egy különleges, nemzetközi család tagjaként a baráti beszélgetések, tapasztalatcserék mellett összemérik tudásukat az alpin technikával végzett lombkorona-ápolás területén.

Július elején rendezték meg Horvátországban az Európa-bajnokságot, amelyen nemcsak a magyar versenyzők, hanem az önkéntesek is kiválóan szerepeltek. Minderről a csapat két tagja, Nagy Gábor és Víg Bence egy rövid bemutató keretében tartott élménybeszámolón mesélt. Mint megtudtuk, a famászó versenyek az arboristák munkakörülményeit szimulálják a terepen. Az arborista a fák gondozásában jártas specialista, aki jól ismeri a fák szükségleteit, szakképzettsége és felszerelése révén képes biztonságban dolgozni a fák koronájában és megfelelően gondoskodni róluk. A faápolók a lakókörnyezet fáinak egyedi gondozását és fenntartását végzik.

Magyarországon 2014 óta rendeznek versenyeket faápolóknak, a megmérettetéseknek korábban Budapest, Szeged, tavaly pedig Leányfalu adott otthont. Mivel a Magyar Faápolók Egyesülete időközben tagja lett az amerikai világszervezetnek, az ISA-nak, így a magyar bajnokság egy akkreditált nemzetközi megmérettetéssé vált, ahol a győztes versenyzők jogot szereztek az Európa- és világbajnokságon való részvételre. Így jutott ki a horvátországi Eb-re a négyfős vegyes csapat, akik szépen helyt álltak a megmérettetésen.

A teljes verseny sikerét és biztonságát is a szakma vállalja, hiszen a különböző országokból érkező önkéntesek vizsgálják meg a kijelölt fákat és telepítik fel rájuk a technikai felszereléseket – veszi át a szót Víg Bencétől Nagy Gábor. A fehérvári születésű és a Vörösmarty Mihály Technikumban szakképesítést szerzett faápoló 2019 óta a szakma szerelmese. Néhány éve már versenyzőként és bírói szerepet is vállalva vesz részt a hazai és nemzetközi szintű eseményeken. Az idei évben vállalt először önkéntes feladatot a jastrebarskoi versenyen. A pályaépítés mellett társaival gondoskodott az indulók biztonságáról, segítséget nyújtott, minden kérésnek eleget tett, szívvel, lélekkel és – mint ahogy a munkája során, így itt is – tisztelettel, szakmai alázattal végezte a rábízott feladatokat. A verseny eredményhirdetésekor értékelték az önkénteseket is. „Amikor a legjobb önkéntes, azaz a „Spirit of the Volunters” cím átadásakor meghallottam a nevemet, annyira meglepődtem és örültem, hogy az érem átvételekor, a dobogó legfelső fokán állva, könnybe lábadt a szemem.” – meséli a szakember, aki néhány hónap múlva versenyzőként, hazai közönség előtt lép majd pályára.