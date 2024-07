Százéves jubileumát ünnepelte a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület! A kánikulai forróság ellenére is, szép számú érdeklődő gyűlt össze, a délelőtt tíz órakor kezdődő megnyitóra a település sportpályáján. Míg a színpaddal szemben, a háttérben, méltóságteljesen álltak sorfalat különböző települések önkénteseinek tűzoltó autói, a színpadon megkezdődött a rendezvény és az ünnepi alkalom hivatalos megnyitója. A himnusz eléneklését követően a rendezvényt Rabóczki Attila tűzoltó alezredes nyitotta meg, akit a kisfia is elkísért az alkalomra, és édesapja büszkén hangsúlyozta ki, – lebeszélni sem lehetne a gyermeket arról, hogy tűzoltó legyen majd ha felnő –. Persze különösen is nagy szeretettel méltatta a helyi önkéntes csapatot, kiemelve szakmai profizmusukat, elszántságukat és a kiváló közös szakmai munka minőségét is. A köszöntőket követően, az erre az alkalomra készült zászlót áldotta meg a helyi lelkipásztor, illetve helyeztek el rajta szalagokat a vendégként érkező, más települések önkéntes tűzoltó egyesületeinek képviselői. Ezután a jubileumi alkalomra készült, az ÖTE életét bemutató „A mindennapokban és a veszélyben is együtt” c. kiadvánnyal és emlékplakettel ajándékoztak meg támogatókat, együttműködőket, segítőket. Persze a hivatalos megnyitót követően, szinte egész napos színpadi műsorokkal hívták az érdeklődőket a szervezők, volt például bábműsor a gyerekeknek és persze koncertek és zenei élmény a mindenkinek.

Rabóczki Zsolt tűzoltó alezredes a fiával érkezett, aki szintén tűzoltó akar lenni, mint az édesapja.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az egyesület 1924-ben alakult, és ezzel kezdetét is vette egy gazdag civil élet kibontakozása. Az egyetlen helyi civilszervezet, amely túlélte a történelem viharait és 100 éve szolgálja településen élőket. Többen is elmondták, és látva az egyesület szervezettségét és működését, igaz lehet a gondolat „Száz év mögöttetek, de még több előttetek!” Isten éltesse a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!