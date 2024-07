"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” olvashatjuk Jézus szavait a szentírásban, és olvashattuk a Szabadhídvégi Református Gyülekezet hívogató plakátján is a sorokat! Régóta nagy kérdés a református gyülekezetek életében is, hogy meg tudják-e szólítani a fiatalokat. Nos, úgy tűnik Szabadhídvégen választ kaptak erre, hiszen közel 20 fő jelent meg az első alkalommal megszervezett szalonna sütő alkalmon. A résztvevők jól érezték magukat, remélhetőleg új gyülekezeti hagyomány van kialakulóban. Elmondások szerint a gyerekek és felnőttek is várják az ismétlést, ami valószínűleg tanév nyitó alkalom lesz majd, szeptemberben. „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Máté 18:20

Fotó: Szabadhídvég közösségi oldala