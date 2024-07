Szalók Róbert anyai ágon régi bolgári családból származik, édesapja a közeli Móricmajorba való. Az általános iskolát követően hegesztőnek tanult Oroszlányban és lassan 25 éve gépkezelőként dolgozik egy csákvári cégnél. Idén éppen 20 éve, hogy csatlakozott a vértesboglári önkéntes tűzoltók csapatához. - Az elismerés számomra is nagy meglepetés volt, az átadó előtt senki sem szólt, hogy legyek ott a falunapon. Persze, tudták, hogy úgyis ott leszek, hiszen minden rendezvényen részt veszek a faluban – mesélte mosolyogva Róbert, aki többek között ezért is kapta meg az elismerést, no meg azért, mert katasztrófa és káresemény esetén a vértesbogláriak két évtizede bizton számíthatnak önzetlen segítségére.

Azért megy előre, hogy jobb legyen

Róbert 26 éves volt, amikor Botka József, korábbi parancsnok hívta, hogy csatlakozzon az egyesülethez. Első körben a vonuláshoz szükséges alaptanfolyamot végezte el, majd az évek alatt sorra jött a többi képzés, velük együtt pedig az újabb megbízások és feladatok. Így lett tűzoltásvezető, parancsnokhelyettes, majd parancsnok, míg végül néhány éve, a regnáló elnök halála után őt választották meg az egyesület új elnökének. És hogy mi tartotta ennyi ideig az egyesületben? – Igazán nem tudnám megmondani – válaszolta, aztán körbemutatott a tűzoltószertár emelti szobáján, ahol beszélgettünk. - Ez az épület az önkormányzat tulajdonában lévő romos, egyszintes buszgarázs volt. Botka Józseffel terveztük el a felújítást és vágtunk aztán bele. Sokan, sok időt és energiát fektettünk a munkába. Sikerült lecserélnünk a régi tűzoltóautót is.

Mindig olyan ember voltam, aki azért megy előre, hogy mindig jobb legyen. Van, aki focizni szeret, én meg segíteni

– mondta.

Néhány perc is sokat számít!

A Vértesboglári ÖTE nem önálló beavatkozási egység, addig nem csinálhatnának semmit, míg a hivatásos tűzoltók nem érnek ki egy-egy esethez. Ám az élet néha felülírja a szabályokat, a szükség törvényt bont. A bolgári tűzoltók éves szinten 20-25 alkalommal vonulnak, amin - az önkéntes jelleg miatt - az vesz részt, aki épp elérhető. Róbert sincs mindenhol ott, de megy, amikor lehet. Az elmúlt években voltak emlékezetes bevetései, így pl. a Baranya vármegyei Sellyén, amire 2021-ben csapott le egy hatalmas vihar, az ökölnyi jégdarabok szétverték a házak tetejét, és autók szélvédőit zúzták be. A boglári tűzoltók éjjel kapták a riasztást és hajnalban négyen indultak útnak, hogy segítsenek a kármentésben. De Vértesbogláron is előfordulnak kárestek, pl. kazántűz, vízbetörés pincékbe, stb. Ilyenkor minden perc számíthat és míg a hivatásos tűzoltók Bicskéről nagyjából tíz perc alatt érnek ki, a bogláriak szinte azonnal ott vannak a helyszínen. – Közúti balesetekhez is szoktuk vonulni, de a szükséges eszközök hiányában nem mindig tudunk beavatkozni. Viszont az is sokat számít ilyen helyezetekben, ha a lelket tartjuk a sérültben, amíg megjönnek a hivatásos tűzoltók, a mentők.