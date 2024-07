Nyári időtöltéseink egyik kedvelt állomása lehet a strand. Egy korábbi írásunkban már foglalkoztunk a strandokon való viselkedési szabályokkal, most nézzük mire kell figyelni értékeink tekintetében? Ami a legfontosabb és azonnal le kell, hogy szögezzük, a strandra minél kevesebb értéket vigyünk magunkkal! Így zárhatjuk ki a legkönnyebben, a lopás és a kellemetlen szituációk lehetőségét. Mert az anyagi kárnál gyakran nagyobb veszteség a személyes tárgy elvesztése. A veszélyeztetett értékek közt elsősorban készpénz és karóra, ékszer, okostelefon jöhet szóba.

A strand lehet rossz emlék is, ha nem vigyázunk!

Fotó: Archívum/MW

Gondoljuk végig, mennyi pénzre van szükségünk a strandon!

Célszerű átgondolnunk, hol fogjuk hagyni pénztárcánkat, mielőtt elindulnánk strandolni, soha ne vigyünk többet, mint amennyit el szeretnénk költeni. Egy strandolós nap alatt rengeteg pénzt el lehet szórni. De nem muszáj! Bár a strandolás hangulatához hozzátartoznak a kis kényeztetések, nem muszáj túlzásba vinni, még ha nagy is a kísértés.

Ki lesz az őrszem a csapatból?

Bevett és kényelmes megoldás – ha családdal, csoportosan megyünk –, hogy mindig marad valaki a törölközőnél. De nem minden esetben könnyű eldönteni, ki lesz az őrszem, hiszen azért ez mégiscsak áldozatvállalás valaki részéről, ezért hasznos ha ezt előre megbeszéljük, különben nem fogunk jól szórakozni! Persze meg lehet tenni, hogy a vízből figyelünk a cuccainkra, de ez azért nem könnyű feladat, valljuk be.

Törölköző, mint biztonságtechnikai megoldás?

Tudnunk kell, hogy akár tóban, akár termál- vagy egyszerű strandon fürdünk mindenütt található értékmegőrző. Ha tutira akarunk menni, és tudjuk, hogy úgysem tudnánk nyugodtan strandolni: használjuk! Sajnos többnyire pénzbe kerül, és csak a végén kapjuk vissza értékünket, de sokkal biztonságosabb megoldás mint az, hogy törölközővel letakarjuk az értékeinket, remélve, hogy a tolvajok ettől majd elriadnak.

Íme a legújabb megoldás!

Sok helyen egyfajta újításba kezdtek, felfigyelve a problémára, megoldást keresve a helyzetre. A strandmedencék mellé telepített, kis méretű értékmegőrző szekrénykékről van szó. Teljesen biztonságos megoldás, hiszen a fiókok ráadásul szem előtt is vannak, ezért senki sem mehet oda feszegetni őket. Kiváló megoldás mobiltelefon esetén is, hiszen bármikor kivehetjük, ha kicsit nyomogatni szeretnénk. Már a balatoni strandokon is található belőle itt-ott, és szinte biztos hogy hamar a strandolók kedvence lesz a szolgáltatás.